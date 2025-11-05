Döbbenetes drónfelvétel: új szokását fedezték fel a gyilkos bálnáknak – videó

A tudósok több hasonló esetet is megfigyeltek. Az egyik 2020 augusztusában történt, amikor öt nőstény gyilkos bálna összehangoltan támadott meg egy fiatal cápát, majd precízen eltávolították a máját, amit aztán egymás között megosztottak. Néhány perccel később egy másik fiatal cápát is ugyanígy elejtettek – számolt be a CNN.

A gyilkos bálna számára a cápa mája igazi energiabomba

Gyilkos bálna és fehér cápa találkozása

A kutatók szerint az orkák különleges vadásztechnikát alkalmaznak: a cápát a hátára fordítják, ezzel egyfajta mozdulatlansági állapotot idéznek elő, ami megkönnyíti a támadást és csökkenti a sérülés kockázatát.

A jelenséget korábban Dél-Afrikában, Ausztráliában és Kaliforniában is megfigyelték, de Mexikó vizein ez az első ilyen dokumentált eset. A kutatók szerint a fiatal nagy fehér cápák a jövőben az orkáknak rendszeres szezonális zsákmányává válhatnak, ami új nyomást gyakorolhat a faj populációira.

Ez a felvétel új ismereteket ad az orkákról a Kaliforniai-öbölben, és hozzájárulhat a fehér cápák és az orkák védelméhez is

– mondta a kutatás vezetője, Erick Higuera tengerbiológus.

A dél-afrikai Rhodes Egyetem szakértője, Alison Towner szerint a mexikói felvételek rendkívül értékesek.

A drónfelvételek forradalmasították a megértésünket arról, hogyan vadásznak az orkák a cápákra. Most már látjuk, hogy ez a technika bizonyos orkapopulációknál kulturális viselkedéssé vált

– magyarázta a kutató.

A gyilkos bálnák kizárólag a cápák tápanyagban gazdag, nagy méretű máját fogyasztják el, ami számukra igazi energiabomba.

A kutatás szerint az orkáknál ez a különleges vadászati stratégia tanult viselkedésformának tűnik, ami generációról generációra öröklődhet tovább.

Jachtot is támadtak a gyilkos bálnák

Egy norvég fiatalokból és kapitányukból álló legénység életveszélybe került, amikor szeptemberben hajójukat gyilkos bálnák támadták meg a tengeren. A túlélők beszámolója szerint az orka támadás olyan erőteljes volt, hogy a jacht irányíthatatlanná vált, és percekig a pusztulás szélén imbolygott.

Tömeges pusztulás volt Argentínában

A gyilkos bálnák tömeges pusztulása különösen ritka jelenség. Argentínában 26 kardszárnyú delfin teteme sodródott partra októberben, a tudósok egyelőre értetlenül állnak a jelenség előtt.