Ilyet még nem látott, hihetetlen módon menekült meg a kétségbeesett fóka

Drucker egy 6 méteres bérelt csónakkal volt kint a Salish Sea vizén, amikor észrevette a szervezetten vadászó orkákat. A hatalmas ragadozók farokcsapásai, összehangolt mozgása egyértelművé tette: célt találtak. A fotós objektívje pedig hamarosan azt is megmutatta, hogy a gyilkos bálnák nyolcfős csoportja egy kétségbeesetten menekülő kikötői fókára "indult be".

A gyilkos bálnák (okák) még a hajóról is vissza akarták lökni a vízbe a kétségbeesett fókát

Repült a levegőben a fóka a gyilkos bálnák között

Az egyik fotón a fóka szó szerint a levegőben száll az orkákkal teli víz fölött, mintha már a végső pillanatai játszódtak volna le előtte. Drucker azt hitte, a ragadozók pillanatokon belül elkapják a kétségbeesett áldozatukat, de a történet váratlan fordulatot vett.

Ahogy az orkák egyre közelebb értek a csónakhoz, a fotós rájött: még mindig a fókát üldözik, és egyenesen az ő hajójuk felé hajtják. A csapat a szabályoknak megfelelően leállította a motort, nehogy megsebesítsenek egy tengeri emlőst. És ekkor történt a lehetetlen: a fóka felkapaszkodott a hajóra, és ott lapult meg, mint egy mentőcsónakot találó hajótörött.

Himbálták a hajót az orkák

A felvételeken hallani, ahogy Drucker megsajnálja a rémült állatot, a fókának azonban korántsem volt garantált még a túlélés. Az orkák ugyanis nem adták fel: összehangolt támadássorozatot indítottak a csónak ellen, hogy a kiszemeltjüket visszalökjék a vízbe.

A „wave-washing” néven ismert módszerrel – hullámokat keltve, egymás után merülve – próbálták betaszítani a vízbe az állatot. A fóka egyszer le is csúszott, de visszaküzdötte magát, miközben a ragadozók köröztek körülötte. A hajót a beszámolók szerint érezhetően himbálták a több száz kilós orkák, amelyek akár fel is tudják borítani a kisebb vízi járműveket. A jelenet húsz percen át tartott, mire a csalódott orkák végül feladták a hajót ostromlását és tovább úsztak.

A fókának szurkolt a fotós

Drucker korábban rengeteg vadászjelenetet fotózott, köztük olyanokat is, ahol a fóka már a kardszárnyúak szájában volt, de most más érzés kerítette hatalmába:

Mindig a kardszárnyúaknak szurkolok. Tényleg. De amikor ez a fóka feljött a hajómra… kicsit átálltam az ő oldalára.

A térségben élő kardszárnyúak, az úgynevezett Bigg’s- vagy tranzienstípusú orkák sokféle zsákmányra vadásznak – sokkal jobb kondícióban vannak, mint az ikonikus, de veszélyeztetett lazacfogyasztó rezidens orkák.