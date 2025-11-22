Agresszív, gyilkos kutya végzett a család kétéves gyermekével

A nyomozók szerint a gyilkos kutya egyedül maradt a gyerekkel abban a szobában, ahol korábban is agresszíven viselkedett vele szemben. A szülők hosszú időre magára hagyták a kislányt, a következmények pedig tragikusan alakultak. A rendőrök már a bejelentés pillanatában sejtették, hogy rendkívül súlyos esetről van szó. A helyszínre érve megrázó körülmények között találták meg a gyereket.

A gyilkosságot is elkövető, agresszív kutyák létrejöttében sok szerepe lehet a gazdáiknak is (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Egy gyilkos kutya, amely korábban is veszélyt jelentett

A hatóságok megállapították, hogy az állat korábban már megtámadta a gyermeket, mégsem történt érdemi intézkedés. A szülők ennek ellenére ugyanabban a helyiségben hagyták kettesben a pitbullt és a kislányt. A nyomozók szerint az állat viselkedése előre jelezte a tragédia lehetőségét.

A nyomozás adatai alapján a gyermeket szó szerint bezárták abba a szobába, ahol a kutya tartózkodott.

A rendőrök szerint ez a döntés közvetlenül vezetett a halálos kimenetelhez. A gondatlanság súlyossága miatt a hatóságok másodfokú gyilkosság vádjával vették őrizetbe a szülőket.

⚠️WARNING: This post describes a fatal dog attack on a toddler.



An Oklahoma couple has been arrested on murder charges after their family pit bull mauled their two-year-old daughter to death. Jordan McGuire, 34, and Darci Lambert, 24, were taken into custody following the tragic… pic.twitter.com/vP5B5jkqcC — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 22, 2025

A pár mindkét tagjaőrizetbe vették. A tragédia rávilágít arra, milyen súlyos következményei lehetnek a felelőtlenségnek – írja a Daily Mail.

Korábban beszámoltunk róla, hogy többször újra kellett éleszteni egy férfit, akit négy brutálisan agresszív kutya támadt meg. Az állatokat a járókelőknek kellett elzavarni, mindez csak lapáttal és ásókkal ment. A kutyák rendkívül agresszívak voltak. Ezután szintén februárban Angliában történ halálos kutyatámadás, akkor egy idős asszonyt marcangoltak halálra a kutyák, akiket a gazdájuk felelőtlenül tartott.

Miért agresszívak a kutyák?

Bár egyes kutyafajták a hírnevük alapján sajnálatos módon agresszívabbak, mint mások, az állatorvosok és más állatszakértők már régóta kételkednek ezzel kapcsolatban.

A jó hír az, hogy azok a kutyák, amelyeknek a gazdája játszik velük és rendszeresen sétálni viszi őket, nagyobb valószínűséggel voltak kevésbé agresszívek a gazdákkal és az idegenekkel szemben. A edzettség szintje is erős indikátornak bizonyult.