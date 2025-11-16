Gyilkossági ügyben történt áttörés – végre választ kaphatnak az árván maradt gyermekek

A 30 éves Zachary Jacksont 1993 júniusában találták holtan haywardi otthonában, ahol a hatóságok lőtt sérülést állapítottak meg. A nyomozók szerint a férfit napokkal korábban támadhatták meg, és a helyszínen akkor nem találtak olyan bizonyítékot, amely egyértelműen elvezetett volna a tetteshez. A gyilkosság körülményeit tovább nehezítette, hogy akkor még nem álltak rendelkezésre a mai modern nyomozóieszközök. Az ügy emiatt hamar kihűlt, és évekig nem történt előrelépés. - írja az ABC NEWS.

A gyilkosság eszköze lőfegyver volt - Illusztráció

Fotó: AFP

Miért tartóztatták le most a 1993-as hidegvérű gyilkosság gyanúsítottjait?

Az áttörést új tippek hozták el. A gyerekek anyját, Veronica Fonsecát és akkori barátját, Anthony Foxot végül több egymástól független bejelentő is megnevezte. A nyomozók szerint egyre több tanú állt elő olyan információkkal, amelyek összhangban voltak a korábbi bejelentésekkel. Fonsecát New Yorkban, Foxot Iowában tartóztatták le, és mindkettejüket gyilkosság, valamint elsőfokú lakásbetörés vádjával illetik.

Mother of 2 arrested at NYC home in connection with her ex-partner’s 1993 cold case murder https://t.co/5sCzddnNSq pic.twitter.com/6pmBlIWvtZ — New York Post (@nypost) November 13, 2025

Hogyan oldották meg a Zachary Jackson-ügyet évtizedekkel a gyilkosság után?

30 év alatt sokat fejlődött a kriminalisztika, és a modern eszközök új irányt adtak a nyomozásnak. Bár a hatóságok nem árulták el a részletes bizonyítékokat, annyit közöltek, hogy az elmúlt hónapokban jelentős erőforrást fordítottak a korábbi nyomok újraértékelésére. A digitális adatelemzés, a tanúvallomások frissítése és a célzott nyomozati terv vezetett oda, hogy a rendőrség immár elég erős ügyet lát a vádemeléshez.

