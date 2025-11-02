Gyilkosság, ami 60 évig rejtve maradt: most végre kiderült, ki ölte meg a 9 éves kislányt!

A New York Post tájékoztatása szerint a hatóságok 60 év után bizonyították a gyilkosságot: William Schrader volt az a férfi, aki 1962-ben brutálisan meggyilkolta Carol Ann Doughertyt, a mindössze 9 éves kislányt. A tragédia a bristoli Szent Márk Katolikus Templomban történt, ahová a gyermek imádkozni tért be hazafelé menet. A kislányt saját édesapja találta meg – halálra verve.

Carol Ann Dougherty - a kislány, aki brutális gyilkosság áldozata lett

Fotó: CBS Philadelphia / Youtube / képkivágás

Carol Ann egyetlen ma élő rokona, Kay Talanca könnyek között mondott köszönetet a nyomozóknak:

Több mint hat évtized után végre kaptunk válaszokat. Bár Carol már soha nem jöhet vissza, most már békében nyugodhat.

Gyerekgyilkosság — DNS-sel bizonyították az elkövetőt

A nyomozás igazi előrelépést egy tavalyi bejelentés hozott. Schrader mostohafia osztotta meg a hatóságokkal: a férfi korábban bevallotta neki, hogy Pennsylvaniában „megölt egy lányt”.

A vallomást DNS-vizsgálat erősítette meg: a kislány ökölbe szorított kezéből származó hajszál egyezést mutatott Schrader mintájával.

A nyomozók szerint a férfi attól tartott, hogy a gyermek elmondja, mit tett vele — ezért végzett vele.

William Schrader - a gyerekgyilkos

Fotó: CBS Philadelphia / Youtube / képkivágás

A gyilkos szörnyű múltja tovább sokkolja a közvéleményt

Miután a gyilkosság után Louisiana államba költözött és megnősült, Schrader további szexuális bűncselekményeket követett el: felesége mozgássérült lányait és nevelt gyerekeket is bántalmazott. 2002-ben halt meg a börtönben, ahol egy másik, brutális támadás és halált okozó gyújtogatás miatt ült.

Jen Schorn kerületi ügyész kiemelte: bár Schrader már nem él, a bizonyítékok egyértelműen összekapcsolják nevét a tettével — és ezzel végre lezárható a több generációt érintő trauma.

Szilveszteri merénylet

Korábban is történt súlyos bűncselekmény az államban:

2021 szilveszterén egy lövöldözés során hármas gyilkosság rázta meg a helyieket.

A rendőrök három holttestre bukkantak, köztük egy fiatal nőre és mindössze 12 éves fiára.

Pennsylvania továbbra is az erőszak árnyékában

Egy másik, 2024-es bűnügy szintén komoly felháborodást keltett Pennsylvaniában:

egy házaspárt azzal vádoltak, hogy halálra éheztették 12 éves kislányukat.

A kerületi ügyész halálbüntetés kiszabását indítványozta a szülőkre, akiknek tette ismét rávilágít arra, milyen súlyos tragédiák történhetnek a legvédtelenebb áldozatok ellen — és mennyire fontos, hogy az igazságszolgáltatás minden esetben megfelelően lépjen fel.