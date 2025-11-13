Elvágta az anyja a kilencéves kisfia torkát

A helyi sajtó értesülései szerint az ukrán Stasiuk Olena egy nagy konyhakéssel vágta el a mindössze kilencéves kisfia torkát a család otthonában. A gyilkosság után önmagával is végezni próbált, ám a rendőrök időben érkeztek, és őt élve találták meg, számolt be a döbbenetes esetről a Daily Mail.

Az ukrán nő egy konyhakéssel követette el a gyilkosságot – pexels.com

A hatóságokat a gyermek apja riasztotta, miután napokon át nem tudta elérni volt feleségét. Amikor a rendőrök betörtek a házba, a kisfiú holtan feküdt a fürdőszoba padlóján – a szakértők szerint már órákkal korábban meghalhatott.

Mentálhigiénés probléma állhat a gyilkosság hátterében

A háttérben súlyos pszichés problémák állhatnak: az anya a helyi bíróság és a mentálhigiénés szolgálat felügyelete alatt állt, és úgy tudni, ez volt az egyik első alkalom, hogy a gyermekkel kettesben maradt a válás után. A kisfiú az apánál élt, az anya csak felügyelettel láthatta – ezúttal azonban valami félrecsúszott.

A közösség teljesen sokkos állapotban van. A családot mindenki ismerte, még a plébános is. Most meg kell próbálnunk segíteni nekik túlélni ezt az elképzelhetetlen fájdalmat

– jelentette ki megrendülten a muggiai polgármester, Paolo Polidori.

A rendőrség folytatja a nyomozást, de a helyiek már most „a szeretet hiányának tragédiájaként” beszélnek az ügyről.

