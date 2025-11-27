Elképesztő FBI-baki – 45 év után derült ki, ki ölte meg Judith Lordot

Több mint 45 év után oldották meg Judith Lord 1975-ös gyilkossági ügyét New Hampshire-ben. A főügyész hétfőn közölte, hogy azonosították a tettest: az elkövető Lord egykori szomszédja, Ernest Theodore Gable volt, akit soha nem vádoltak meg egy hibás FBI-jelentés miatt – számol be a New York Post.

45 éves gyilkossági ügyet oldottak meg – Fotó: Unsplash

A szomszéd, aki nem került bíróság elé a gyilkosság miatt

Judith Lord holttestét május 20-án találták meg a saját concordi lakásában. A boncolás során megállapították, hogy a nő halálát fulladás okozta, a rendőrségi jelentés szerint pedig erőszakos küzdelemre és szexuális támadásra utaló nyomokat is találtak a helyszínen: hajszálakat és hímivarsejt-maradványokat.

Bár a nyomozás során azonosították Gable-t, a mikroszkópos hajvizsgálatról szóló hibás FBI-jelentés miatt nem emeltek ellene vádat.

Judith Lord három hónappal a tragédia előtt költözött a Concord Gardens lakókomplexumba férjével és fiával. Május 4-én azonban a férje bántalmazta, ezért elköltözött – majd a gyilkosság előtti este a szomszédokkal töltötte az időt. Éjfél körül ért haza, és percekkel később sikolyokat hallottak a lakásból. Több tanú is elmondta, hogy Gable zaklatta Lordot, még aznap éjszaka is próbálkozott nála.

A modern vizsgálat újraértékelte a bizonyítékokat, köztük Gable ujjlenyomatát és a tanúvallomásokat, így végül egyértelművé vált, hogy ő volt a gyilkos.

Gable-t 1987-ben Los Angelesben megölték, így vádat már nem lehetett emelni ellene, a főügyész azonban hangsúlyozta: ha élne, első fokú gyilkosság miatt kellene felelnie.

