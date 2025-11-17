Lakókocsiban találták meg a 14 éves tinédzser holttestét

A mindössze 14 éves Kylie Toberman péntek kora reggel tűnt el Vandaliában, Illinois államban. A család azonnal értesítette a hatóságokat, és megkezdődött a keresés. A tinédzser holttestét végül ugyanazon a délutánon találták meg a házuk mögött parkoló lakókocsiban, ami alapjaiban rengette meg a helyi közösséget - írja a New York Post.

A gyilkosság ügyében a lány holttestét egy lakókocsiban találták meg - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Milyen előzményei voltak a gyanúsított bűnügyi múltjának?

A rendőrség rövid időn belül őrizetbe vette a 43 éves Arnold Riverát, akit a lány megölésével gyanúsítanak. Arnold Rivera neve sajnos nem ismeretlen a hatóságok előtt: korábban betörés miatt indult ellene eljárás, valamint egy gyermek szexuális zaklatásával is megvádolták. Az elmúlt évtizedben többször is visszakerült a bíróság elé különböző vagyon elleni bűncselekmények miatt.

Hogyan találták meg a lány holttestét?

A tinédzser keresése órákon át tartott, mígnem a nyomozók a családi ház mögötti lakókocsiban találták meg Kylie holttestét. A hatóságok azonnal megkezdték a helyszínelést, és rövid időn belül megállapították, hogy a körülmények alapján bűncselekmény történt. Rivera ellen elsőfokú gyilkosság, súlyosbított szexuális erőszak és holttest elrejtése miatt emeltek vádat. A gyanúsított jelenleg óvadék nélkül van előzetes letartóztatásban, hétfőn pedig bíróság elé áll a Fayette megyei bíróságon.

