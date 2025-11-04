Holtan találtak rá a híres influenszerre hotelszobájában

Holtan találtak rá egy kuala lumpuri hotel fürdőkádjában Iris Hsieh tajvani influenszerre október 22-én. Az OnlyFans-modell több mint kétmillió követővel rendelkezett, és havonta 40 dollár (kb. 17 ezer forint) előfizetési díjat kért tartalmaiért. Az eredetileg „hirtelen halálként” kezelt esetet a hatóságok kedden gyilkosságnak minősítették – tájékoztat a Daily Mail.

Gyilkosság vádjával nyomoz a rendőrség - Fotó: Unsplash

Gyilkosság áldozata lehetett az OnlyFans-modell

Iris október 20-án érkezett Malajziába, hogy a hotelben a rapper Nameweeval közös videót készítsen.

Nameweet ugyanazon a napon kábítószer-birtoklás miatt letartóztatták, miután MDMA tablettákat találtak nála és amfetamin, metamfetamin, ketamin és THC jelenlétét is kimutatták a szervezetében.

A rapper tagadta a vádakat, és mély fájdalmát fejezte ki Hsieh halála miatt. Nameweet akkor óvadék ellenében szabadon engedték, az eset gyilkossággá való minősítése miatt azonban a hatóságok újra keresni kezdték. A rendőrség felszólította a nyilvánosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az üggyel kapcsolatban, jelentkezzen.

