Brutális gyilkosság nyomaira bukkant a rendőrség: saját udvarában ásta el a holttestet a nő

Sötét titokra bukkant a rendőrség egy kaliforniai nő otthonában. A nyomozók szerint majdnem tíz éve követte el a gyilkosságot, azóta az udvaron elásva rejtegette a holttestet.
Egy kaliforniai nő, Trista Ann Spicer majdnem egy évtizeden át titokban tartotta volt barátja, Eric Mercado halálát, miközben a férfit eltűntként tartották nyilván. A botrány 2022-ben robbant ki, amikor a rendőrség gyilkossági ügyben indított nyomozást, miután bejelentést kapott arról, hogy emberi maradványok lehetnek a nő udvarában – írja a Law & Crime.

gyilkosság
Több mint tíz év után derült fény a gyilkosságra – Fotó: Unsplash

Serpenyős gyilkosság és titkos sír az udvaron

A fordulópont az ügyben akkor érkezett el, amikor Spicer akkori barátja 2022-ben felkereste a rendőrséget. A férfi elmondása szerint Spicer költözés előtt a segítségét kérte, mert „meg kellett szabadulnia valamitől” – konkrétan attól, ami a betonlépcsők alatt volt eltemetve. 

A házkutatás során a nyomozók egy rejtett tárolót találtak az udvaron, amelyben a holttest egy szétvágott légmatracba csomagolva feküdt.

 A halottkém megállapította, hogy Mercado arca súlyosan roncsolódott, sérülései másodperceken belül halálosak lehettek. 

A bíróságon Spicer önvédelemre hivatkozott: elmondása szerint 2014 októberében a férfi erőszakosan viselkedett vele, hozzávágta a vacsorát, majd meg is szúrta – a nő ekkor ragadta meg a serpenyőt és csapott le vele.

A San Bernardino megyei esküdtszék bűnösnek találta a 46 éves Spicert másodfokú gyilkosság elkövetésében. A vádirat szerint 2014-ben Spicer serpenyővel fejbe sújtotta Mercadót, majd elvágta a torkát, és a hátsó udvarban egy légmatraccal kibélelt, rögtönzött sírba temette.

