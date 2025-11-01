Vérfagyasztó tragédia – anyagyilkosság a luxusvillában

Szörnyű tragédia rázta meg Amerikát a múlt héten, a connecticuti New Caanantben a 20 éves Sebastian Van Stockum halálra verte édesanyját, Laura Williamst, majd a gyilkosságot követően az erdőbe rohant, miközben kétségbeesetten azt kiáltozta: „Mama! Mama!”.

Véres ruhában fogadta a gyilkosság elkövetője a rendőröket

Fotó: Policing Lab

Percekkel később a fiú maga hívta a 911-et, és közölte: „Megöltem az anyámat”.

Amikor a rendőrök a házhoz értek, a fiatal férfi vérrel borított ruhában nyitott ajtót – írja a NY Post.

Őrizetben a gyilkosság elkövetője?

A rendőrök a család közel kétmillió dollár értékű luxusvillája előtt találták meg az 55 éves nőt, fején súlyos sérülésekkel, mellette véres kalapács hevert. A mentők hiába próbálták újraéleszteni, Laura Williams a helyszínen meghalt. Van Stockum a letartóztatáskor elmondta, hogy kést, kalapácsot és ökleit is használta, és mentális problémákkal küzd. Jelenleg gyilkosság vádjával őrizetben van, óvadéka 2 millió dollár, következő tárgyalása november 3-án lesz.

Az áldozat egyedül nevelte fiát, művész és antik kereskedő volt, a Georgetown Egyetemen végzett, és korábban filmprodukciókban is dolgozott. Sebastian iskolai társai zárkózott, visszahúzódó fiatalnak ismerték. Ha bűnösnek találják, legalább 25 év börtönbüntetésre számíthat. A Stamfordi Bíróságon az állami ügyész „különösen erőszakos és brutális” gyilkosságnak nevezte az esetet.

