Rendkívüli

Hihetetlen

gyilkosság

Vérfagyasztó tragédia – anyagyilkosság a luxusvillában

Megrázó családi dráma sokkolta a connecticuti New Canaan csendes, jómódú városát. A 20 éves Sebastian Van Stockum kalapáccsal agyonverte édesanyját, majd a gyilkosság után az erdőbe rohant, miközben kétségbeesetten kiabált. A rendőrség nem sokkal később letartóztatta a vérben úszó fiút.
Szörnyű tragédia rázta meg Amerikát a múlt héten, a connecticuti New Caanantben a 20 éves Sebastian Van Stockum halálra verte édesanyját, Laura Williamst, majd a gyilkosságot követően az erdőbe rohant, miközben kétségbeesetten azt kiáltozta: „Mama! Mama!”.

Véres ruhában fogadta a gyilkosság elkövetője a rendőröket
Fotó: Policing Lab

Percekkel később a fiú maga hívta a 911-et, és közölte: „Megöltem az anyámat”. 

Amikor a rendőrök a házhoz értek, a fiatal férfi vérrel borított ruhában nyitott ajtót – írja a NY Post.

Őrizetben a gyilkosság elkövetője?

A rendőrök a család közel kétmillió dollár értékű luxusvillája előtt találták meg az 55 éves nőt, fején súlyos sérülésekkel, mellette véres kalapács hevert. A mentők hiába próbálták újraéleszteni, Laura Williams a helyszínen meghalt. Van Stockum a letartóztatáskor elmondta, hogy kést, kalapácsot és ökleit is használta, és mentális problémákkal küzd. Jelenleg gyilkosság vádjával őrizetben van, óvadéka 2 millió dollár, következő tárgyalása november 3-án lesz.

Az áldozat egyedül nevelte fiát, művész és antik kereskedő volt, a Georgetown Egyetemen végzett, és korábban filmprodukciókban is dolgozott. Sebastian iskolai társai zárkózott, visszahúzódó fiatalnak ismerték. Ha bűnösnek találják, legalább 25 év börtönbüntetésre számíthat. A Stamfordi Bíróságon az állami ügyész „különösen erőszakos és brutális” gyilkosságnak nevezte az esetet.

Brutális mészárlás szemtanúja volt a kislány

Augusztus elején brutális mészárlás szemtanúja volt egy 5 éves kislány az Egyesült Államokban, Floridában. A kisgyerek apja megölte a feleségét, az anyját és a kislány nagynénjét, majd öngyilkos lett. Az árván maradt kislány csodával határos módon nem sérült meg, most szociális otthonban vigyáznak rá.

Széklábbal ölte meg az apját

Sajnos itthon is előfordulnak hasonló esetek, mint a connecticuti. Hétfőn a Nyíregyházi Törvényszéken perbeszédekkel ért véget annak a 29 éves férfinak a pere, akit 2024 augusztusában egy széklábbal harmincszor sújtott le, s agyonütötte a saját apját. A gyilkos beismerte tettét, a bíróság feladata az volt, hogy kiderítse: a férfi hirtelen felindulásból és önvédelemből követte-e el tettét, vagy pedig különös kegyetlenségből ölt.

A keddi utcai gyilkosság is sokkoló volt, amikor vascsővel verhettek agyon egy férfit a hajdúnánási buszmegállóban.

 

