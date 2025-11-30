Hírlevél

Háború

Sokkoló nyilatkozat: Zelenszkij napjai meg vannak számlálva

Megszületett a döntés Szoboszlaiékról: ezzel a csapattal mászna ki a gödörből a Liverpool

Hátborzongató gyilkosság: újabb részletek derültek ki a családi tragédiáról

Az esetre csak évekkel később derült fény, és a nyomozók megdöbbentő körülményekre bukkantak. Az új-zélandi nő története az ország egyik legfelkavaróbb gyilkossága.
Életfogytiglani börtönbüntetést kapott egy új-zélandi nő, miután kiderült: megölte két gyermekét, majd bőröndökben rejtette el a holttesteket. A gyilkosság részleteire évekkel később derült fény, és az egész országot sokkolták – számol be a BBC.

Brutális gyilkosságot követett el az új-zélandi anya – Fotó: Unsplash

Sokkoló gyilkosság: az anya ölte meg a gyermekeit

Hakyung Lee 2018-ban ölte meg nyolcéves lányát, Yuna Jo-t és hatéves fiát, Minu Jo-t. A holttesteket bőröndökbe rejtette egy aucklandi raktárban, ahol csak 2022-ben találtak rájuk, miután a raktár tartalma árverésre került. 

A nő a tárgyaláson azzal védekezett, hogy férje halála után összeomlott, és úgy érezte, a családnak együtt kellene meghalnia.

Ügyvédei szerint Lee gyerekeivel együtt saját magával is megpróbált végezni. A nő mindhármuk italába antidepresszánst kevert, azonban egy adagolás közben elkövetett hiba miatt csak a gyerekek haltak meg, ő pedig túlélte az öngyilkossági kísérletet. Az ügyészség azonban hangsúlyozta: a gyilkosság tudatos, előre kitervelt cselekedet volt, amely azt a célt szolgálta volna, hogy Lee megmeneküljön az egyedülálló szülőség terheitől. 

A gyilkosság után Lee nevet változtatott és elhagyta Új-Zélandot, de 2022 szeptemberében Dél-Koreában elfogták.

A pszichiátriai vizsgálat során a szakemberek a gyász által kiváltott atipikus depressziót állapítottak meg a nőnél. Az eset máig az egyik legfelkavaróbb gyilkosság Új-Zéland történetében.

