Sokkoló fordulat: 27 éve húzódó gyilkossági ügy zárult le

Egy amerikai kórház falai között 1998 januárjában brutális bűntény történt. A gyilkossági ügy sokáig megoldatlan maradt, és évtizedeken át csak találgatások övezték, ki lehetett az elkövető. A 50 éves Sheryl Crandellt holtan találták saját irodájában, a marylandi Cheverly városában működő Prince George’s Kórházban. Az orvosi vizsgálatok szerint a nőt megfojtották és szexuálisan bántalmazták. Bár DNS-mintát rögzítettek a helyszínen, a technológia akkori fejlettsége nem tette lehetővé a tettes azonosítását - írja a CBS News.

Sheryl Crandell gyilkossági ügye 27 év után oldódott meg - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Hogyan oldották meg a 27 éves gyilkossági ügyet?

A Prince George’s megyei rendőrség hideg ügyekre szakosodott egysége újra elővette az aktát, amikor a genetikai vizsgálat és az úgynevezett genealógiai nyomozási technológia fejlődése új lehetőségeket teremtett. Az FBI és az Othram nevű törvényszéki laboratórium segítségével a kutatók újraelemezték a régi DNS-mintákat, és modern adatbázisokat használtak a lehetséges rokoni kapcsolatok feltárására.

Today @FBIBaltimore SAC Paul and our Investigative Genetic Genealogy team joined @PGPDNews and Sherry Crandell’s family as investigators announced the identity of her killer almost 28 years after Sherry’s brutal murder.

The FBI is proud to have been a part of this team effort to… pic.twitter.com/QsmU2K1QXN — FBI Baltimore (@FBIBaltimore) November 10, 2025

Az eredmények végül egy névre mutattak: Baari Shabazzra, aki korábban Edward Barry Watts néven élt, és a gyilkosság idején alig egy mérföldre lakott a kórháztól. A férfi 2019-ben, 69 éves korában hunyt el, így már nem vonható felelősségre. A hatóságok szerint lehetséges, hogy lopási szándékkal ment a kórházba, de a pontos indíték sosem fog kiderülni.

Minden ügy mögött egy ember és egy család áll. Amit ők átéltek, azt senkinek sem kellene

– mondta George Nader rendőrfőnök, aki köszönetet mondott a családnak a 27 évnyi kitartásért.

