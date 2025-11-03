Boszorkányüstből a gyógyszertárba – ezeket a gyógynövényeket az orvosok is használják!

A gyógynövények a történelem során hosszú ideig a tudomány és a mágia határán egyensúlyoztak. A napjainkban legismertebb növények közül sokkal találkozhatunk boszorkányokról szóló legendákban: ilyenek például a nadragulya, a mandragóra vagy az üröm. Bár egykor varázsitalok alapanyagaiként tartották őket számon, a modern tudomány bebizonyította: ezek a gyógynövények valóban rendelkeznek orvosi jelentőséggel – írja a ScienceAlert.

A legismertebb gyógynövényeket az orvostudomány is használja - Fotó: Unsplash

Nadragulya – a legveszélyesebb gyógynövények egyike

A nadragulya (Atropa belladonna) egyszerre méreg és gyógyszer. A reneszánszban a nők pupillatágításra használták, innen ered neve („szép nő”). Ugyanakkor rendkívül mérgező: már néhány bogyó halálos lehet. Hatóanyagai, az atropin és a szkopolamin befolyásolják az idegrendszert és a szív működését. Ma az atropint szemvizsgálatokhoz, mérgezések és lassú szívverés kezelésére, a szkopolamint pedig hányinger ellen használják.

Mandragóra – a boszorkányüsttől a modern felhasználásáig

A mandragóra (Mandragora officinarum) emberalakú gyökeréről és halálos sikolyáról szóló legendák évszázadok óta ismertek. A múltban altatóként, nyugtatóként és termékenységserkentőként használták, tropán-alkaloidjainak hatásai közül a legismertebb a görcsoldás. Egy 2022-es kutatás 88 hagyományos gyógyászati felhasználást sorolt fel, ám ezek közül csak néhányat támaszt alá tudományos bizonyíték.

Üröm – a mágikus gyógynövény tudományos oldala

Az üröm (Artemisia fajok) a néphiedelem szerint álomerősítő és védelmező növény. A modern orvoslásban azonban az Artemisia annua fajtából származó artemizinin tette híressé, amely hatékony maláriaellenes szer – felfedezéséért 2015-ben Nobel-díjat adtak.

Az illóolajok gyógyító hatásai

Talán kevésbé ismertek, de néhány gyógynövény-illóolaj annyira jótékony hatású, hogy egyenesen „aranyhármas” néven emlegetik őket. A kakukkfűből, levendulából és borsmentából készült gyógynövény-illóolajok baktérium- és vírusölő, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő hatásuk miatt az influenzaszezonban minden háztartásban kötelező kellékek.