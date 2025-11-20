Megvan a hosszú élet titka? Ez a filléres gyógyszer lehet a megoldás

Egy friss amerikai-német kutatás szerint a metformin, a 2-es típusú diabétesz egyik legelterjedtebb gyógyszere akár 30 százalékkal növelheti annak esélyét, hogy egy nő megérje a 90. életévét, hívta fel a figyelmet a sciencealert.com.
A kutatók a több évtizedes, posztmenopauzás nőkre fókuszáló amerikai egészségügyi adatbázisból 438 pácienst vizsgáltak: 219 nő metformint szedett, 219 pedig egy másik gyakori gyógyszert, a szulfanilureát. Az eredmény: a metformint szedők jóval kisebb eséllyel haltak meg 90 éves koruk előtt, mint a másik csoport tagjai.
A metformin több öregedési útvonalat is céloz, ezért régóta feltételezik róla, hogy képes lehet meghosszabbítani az emberi életet
– fogalmaztak a tudósok a tanulmányban.
A gyógyszer különös mellékhatásai: fiatalon tartó génaktivitás, kevesebb károsodás
A metformin évtizedek óta ismert, sőt „geroterápiás” szerként tartják számon – vagyis olyannak, amely képes lelassítani a biológiai öregedést. A kutatások szerint:
- csökkenti a DNS-károsodást,
- támogatja a hosszú élethez kapcsolódó génaktivitást,
- lassítja az agyi leépülést,
- és még a COVID-fertőzés kockázatát is mérsékelheti.
De eddig nem volt egyértelmű, hogy valóban növelheti-e a várható élettartamot, ezért volt nagy jelentősége a frissen publikált vizsgálatnak.
Nem csodaszer, de a számok magukért beszélnek
A kutatók hangsúlyozták: a vizsgálat nem bizonyít egyértelmű oksági kapcsolatot, ahogy egy randomizált klinikai vizsgálat tenné, hiszen itt a résztvevők nem véletlenszerűen kapták a gyógyszereket — orvosi tanácsra szedték őket. Ráadásul a minta viszonylag kicsi volt, és nem volt placebo-csoport. A tanulmánynak viszont volt egy óriási előnye: a 14-15 éves követési idő, ami sokkal hosszabb, mint amit egy hagyományos klinikai vizsgálat valaha megengedhetne.
Ez a hosszú utánkövetés tette lehetővé, hogy lássuk a beavatkozás hatását egészen 90 éves korig
– írják a kutatók.
Közelebb vagyunk az öregedés lassításának megoldásához, mint valaha
A tudósközösség egyre hangosabban beszél a geroscience elméletről: arról a feltevésről, hogy a biológiai öregedés valójában lassítható, és ezzel egyszerre több időskori betegség kialakulását is késleltetni lehet. A metformin lehet ennek az egyik legígéretesebb jelöltje.
A kutatók szerint a mostani eredmények annyira figyelemre méltók, hogy randomizált klinikai vizsgálatokkal is tesztelni kellene a metformin hosszú élettartamra gyakorolt hatását.
Egy olcsó, biztonságos és évtizedek óta használt gyógyszer alapjaiban írhatja át a jövő orvoslását.
