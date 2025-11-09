Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
immunrendszer

Tudósok szerint a gyömbér tényleg erősíti az immunrendszert – de nem úgy, ahogy gondolná!

51 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy új kutatás ismét reflektorfénybe helyezte a gyömbér hatását az immunrendszerre. A laboratóriumi eredmények ígéretesek – a tudósok szerint a gyömbér aktiválhatja a szervezet védekezőképességét –, de arra is figyelmeztetnek: nem csodaszer, és a megfázás ellen sem nyújt biztos védelmet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
immunrendszeregészségéletmódgyömbérshotmegfázásgyömbér

A gyömbér évek óta az egyik legnépszerűbb házi gyógymód, ha valaki torokfájással, náthával vagy gyenge immunrendszerrel küzd. Most a Leibniz Élelmiszer-biológiai Intézet kutatói a laborban vizsgálták meg, hogy a gyömbér hatóanyagai valóban képesek-e serkenteni a szervezet védekezését - tájékoztat a Focus.de.

gyömbér
A gyömbér hatása lenyűgöző
Fotó: Unsplash

Az eredmények elsőre lenyűgözőek: a gyömbérrel kezelt sejtek 30 %-kal aktívabban reagáltak egy bakteriális fertőzésre.

A gyömbér stimulálta az immunsejteket, de csak laboratóriumi körülmények között

– magyarázta dr. Gaby Andersen, a kutatás vezetője.

A megfázások túlnyomó részét vírusok okozzák, és nem bizonyított, hogy a gyömbér valóban megakadályozná azok kialakulását.

Megfázás ellen gyömbérshot? 

A közösségi médiában hódítanak a drága gyömbérshotok, amelyeket gyakran „immunerősítő csodaként” reklámoznak – ám a valóság kiábrándító lehet. A Fogyasztóvédelmi Központ Rheinland-Pfalz szerint sok ilyen italban több cukor van, mint egy üveg kólában, miközben a gyömbértartalom minimális.

A szakértők ezért azt tanácsolják: a házi készítésű gyömbérshot vagy tea sokkal hatékonyabb és olcsóbb megoldás lehet.

Egyszerű gyömbérshot recept:

  • 100 g friss gyömbér
  • 1 citrom
  • 1-2 alma vagy fél ananász

Az összetevőket turmixolja vagy préselje össze, majd hűtve fogyassza néhány napon belül. A friss gyömbér így őrzi meg leginkább természetes hatóanyagait.

Mire érdemes figyelni a gyömbér fogyasztásakor?

Bár a gyömbér antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságai valóban kedvezőek, nem mindenki számára ajánlott.
A szakértők óvatosságra intenek:

  • érzékeny gyomrúaknál irritációt okozhat,
  • refluxos panaszokat súlyosbíthat,
  • véralvadásgátlót szedőknek sem javasolt túlzott mennyiségben.

A gyömbér tehát valóban erősítheti az immunrendszert, de a mértékletesség kulcsfontosságú – és továbbra is fontos a tudományos bizonyítékokra támaszkodni, nem a hiedelmekre.

A gyömbér segíthet, de nem helyettesíti a kezelést

A tudósok szerint a gyömbér képes támogatni a szervezet természetes védekezőképességét, ám a megfázás megelőzésében vagy gyógyításában betöltött szerepe továbbra sem bizonyított.

Egy biztos: a friss gyömbér egészséges, természetes és értékes része lehet az étrendnek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!