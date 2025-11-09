Tudósok szerint a gyömbér tényleg erősíti az immunrendszert – de nem úgy, ahogy gondolná!

A gyömbér évek óta az egyik legnépszerűbb házi gyógymód, ha valaki torokfájással, náthával vagy gyenge immunrendszerrel küzd. Most a Leibniz Élelmiszer-biológiai Intézet kutatói a laborban vizsgálták meg, hogy a gyömbér hatóanyagai valóban képesek-e serkenteni a szervezet védekezését - tájékoztat a Focus.de.
Az eredmények elsőre lenyűgözőek: a gyömbérrel kezelt sejtek 30 %-kal aktívabban reagáltak egy bakteriális fertőzésre.
A gyömbér stimulálta az immunsejteket, de csak laboratóriumi körülmények között
– magyarázta dr. Gaby Andersen, a kutatás vezetője.
A megfázások túlnyomó részét vírusok okozzák, és nem bizonyított, hogy a gyömbér valóban megakadályozná azok kialakulását.
Megfázás ellen gyömbérshot?
A közösségi médiában hódítanak a drága gyömbérshotok, amelyeket gyakran „immunerősítő csodaként” reklámoznak – ám a valóság kiábrándító lehet. A Fogyasztóvédelmi Központ Rheinland-Pfalz szerint sok ilyen italban több cukor van, mint egy üveg kólában, miközben a gyömbértartalom minimális.
A szakértők ezért azt tanácsolják: a házi készítésű gyömbérshot vagy tea sokkal hatékonyabb és olcsóbb megoldás lehet.
Egyszerű gyömbérshot recept:
- 100 g friss gyömbér
- 1 citrom
- 1-2 alma vagy fél ananász
Az összetevőket turmixolja vagy préselje össze, majd hűtve fogyassza néhány napon belül. A friss gyömbér így őrzi meg leginkább természetes hatóanyagait.
Mire érdemes figyelni a gyömbér fogyasztásakor?
Bár a gyömbér antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságai valóban kedvezőek, nem mindenki számára ajánlott.
A szakértők óvatosságra intenek:
- érzékeny gyomrúaknál irritációt okozhat,
- refluxos panaszokat súlyosbíthat,
- véralvadásgátlót szedőknek sem javasolt túlzott mennyiségben.
A gyömbér tehát valóban erősítheti az immunrendszert, de a mértékletesség kulcsfontosságú – és továbbra is fontos a tudományos bizonyítékokra támaszkodni, nem a hiedelmekre.
A gyömbér segíthet, de nem helyettesíti a kezelést
A tudósok szerint a gyömbér képes támogatni a szervezet természetes védekezőképességét, ám a megfázás megelőzésében vagy gyógyításában betöltött szerepe továbbra sem bizonyított.
Egy biztos: a friss gyömbér egészséges, természetes és értékes része lehet az étrendnek.