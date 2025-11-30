Újra támad a rettegett gyomorvírus – duplájára ugrott a fertőzések aránya!

A szakértők szerint ez aggasztó jel, különösen úgy, hogy tavaly decemberben rekordmagas, 25 százalékos pozitivitást mértek. A gyomorvírus fertőzöttjeinek száma idén nyáron ugyan csökkentek, ám az elmúlt hetekben újra meredek emelkedés indult meg, hívta fel a figyelmet az abcnews.com.

Az USA-ban terjedő gyomorvírus hasfájással, hasmenéssel járó betegség

Fotó: SCIENCE PHOTO LIBRARY / R3F

Hol tombol leginkább a gyomorvírus?

Elektronikus egészségügyi adatok alapján különösen Alabama, Nebraska, Oklahoma, Texas és Wyoming áll a fertőzésgörbe élén. Az ügyeletekhez fordulók száma is július óta folyamatosan nő, ami arra utal, hogy a norovírus-szezon idén korábban és agresszívebben indulhat.

A norovírus – közkeletű nevén gyomorrontás vagy gyomorinfluenza – a leggyakoribb oka a vírusos gyomor-bélhurutnak az USA-ban. Az országban az összes élelmiszer-eredetű fertőzés 58 százalékát ez a vírus okozza, évente mintegy 2 500 járványkitörést is hozzá kötnek.

Gyorsan jön, gyorsan megy

A fertőzöttek jellemzően 12-48 órával a vírus szervezetbe jutása után betegednek meg. A leggyakoribb tünetek: erős hányinger, hányás, hasmenés, görcsös gyomorfájdalom. Emellett előfordulhat láz, fejfájás és izomfájdalom is. A jó hír, hogy egészséges felnőtteknél a betegség 1-3 nap alatt lecseng.

A legfontosabb óvintézkedés az alapos kézmosás meleg vízzel és szappannal, legalább 20 másodpercig. A kézfertőtlenítő nem elég hatékony a norovírus ellen – figyelmeztet a CDC. A hivatal azt ajánlja, hogy mindenki mosson kezet WC használata után, pelenkacsere után, illetve ételkészítés, tálalás vagy evés előtt.

A fertőzési arányok emelkedése arra utal, hogy az idei norovírusszezon szokatlanul erős lehet. A járványügyi hivatal szerint a következő hetekben tovább nőhet a megbetegedések száma, ahogy egyre több államban indul be a vírus közösségi terjedése.

