Megvan a harmadik világháború kezdetének dátuma – itt a német bejelentés

A háború lehetősége immár a német kormány kommunikációjában is hangsúlyosan jelenik meg, miután a miniszter arra figyelmeztetett, hogy Oroszország gyors ütemben építi újra fegyveres erejét. Pistorius a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak azt mondta: a szövetségi hírszerzés és több katonai szakértő szerint már 2029-re elérheti azt a küszöböt, amikor képes lehet egy keleti NATO-tagország elleni támadásra. Egyes elemzők azonban 2028-at tartják reális dátumnak, és a „katonai fenyegetés” súlyosabbnak tűnik, mint korábban.

Háború fenyegetheti a NATO-t 2029-ben – Pistorius szerint akár 2028-ban is bekövetkezhet

A német politikus szerint a fenyegetettség mértéke az elmúlt években drámaian megnőtt, de a felismerés szerinte késve érkezett meg. Úgy fogalmazott: csak 2022-ben vált egyértelművé, hogy Moszkva egy olyan ellenfélként tekint a nyugatra, amely ellen kész a legradikálisabb eszközökkel fellépni. Pistorius szerint ezért a tagállamoknak nem lehet kétsége afelől, hogy a szövetség rendelkezik mind a hagyományos, mind a nukleáris elrettentő képességgel, ugyanakkor Németországnak „még jobban felszerelt” haderőre van szüksége.

Moszkva visszavágott

Pistorius figyelmeztetésére gyors orosz reakció érkezett. A külügyi szóvivő, Marija Zaharova azt állította: a német kijelentésekből „máig nem maradt kétség, ki az agresszor”. A nyilatkozat újabb jelzés arra, hogy a diplomáciai tér is egyre inkább a kölcsönös vádaskodás terepévé válik, miközben a régió a háború árnyékában keresi a kiutat a fokozódó feszültségből.

A szakértők szerint az európai biztonság jövője azon múlik, hogy a NATO mennyire tudja világossá tenni: képes és hajlandó reagálni bármilyen katonai fenyegetés megjelenésére. Pistorius szerint a kontinens nem engedheti meg magának, hogy akár pillanatokra is sebezhetőnek tűnjön, mert Oroszország figyeli minden rezdülését - írja a Frankfurter Allgemeine.