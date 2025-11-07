Elképesztő Habsburg-kincsek kerültek elő – évtizedeken át rejtegették őket

Kiállítják Kanadában a Habsburg-dinasztia azon ékszereit, amelyeket évtizedeken át titokban őriztek az országban – jelentette be a család csütörtökön. Maguk az egykori osztrák császári család tagjai rendelkeztek 1940-ben az ékszerek Québecbe szállításáról, amikor elmenekültek a nácik elől – közölték az érintettek egy tanácsadó cég közvetítésével.

Évtizedeken át titokban őrzött Habsburg-ékszereket állítanak ki (illusztráció) - Fotó: Unsplash

Habsburg ékszerkiállítás Kanadában

Az értékes ékszerek között van a híres Firenzei gyémánt, valamint Mária Terézia császárnő és Mária Antónia francia királyné számos ékszere. A gyűjtemény hollétét a család titokban tartotta, ugyanis az 1989-ben elhunyt Zita királyné, IV. Károly, az utolsó magyar király – I. Károly néven az utolsó osztrák császár – özvegye úgy rendelkezett, hogy az ékszerek legkorábban 2022-ben kerülhetnek a nagyközönség elé.

I. Károly császár és Zita császárné leszármazottaiként nagy büszkeséget érzünk és megtiszteltetésnek tartjuk, hogy megoszthatjuk a nagyközönséggel kulturális és történelmi szempontból egyaránt jelentős magánékszereinket

– idézték Habsburg Károlyt, az Osztrák–Magyar Monarchia trónján 1918-ig ülő I. Károly unokáját.

Ki szeretnénk fejezni hálánkat Kanada népének, amely menedéket nyújtott a családunknak 1940-ben, rendkívül nagy kihívásokat jelentő körülmények közepette megvédelmezve bennünket. Az ország és népe iránti megbecsülésünk jeléül örömmel állítjuk ki a megóvott családi ékszereket Kanadában, ahol új otthonra leltek.

A Habsburg-koronaékszereket, amelyek az Osztrák Köztársaság tulajdonába kerültek, Bécsben őrzik. A Habsburg család magán ékszergyűjteményét azonban jogi okokból nem érintette az állami kisajátítás – a család közleménye szerint.

Ékszerrablás a Louvre-ban

Októberben az év ékszerrablásaként is emlegetett akció során több mint 88 millió euró értékű történelmi jelentőségű tárgyat loptak el fényes nappal a párizsi Louvre-ból. A tolvajok többek között olyan történelmi ékszereket vittek el, mint a gyémánt- és smaragdnyaklánc, amelyet I. Napóleon ajándékozott feleségének, valamint egy tiara, amelyet Eugénia császárné viselt.