Egy filléres trükk, amitől a hagyma tárolása gyerekjáték lesz

A hagyma tárolása kulcsfontosságú, ha egész télen szeretnénk friss alapanyagot a konyhában. A titok a megfelelő előkészítésben és a hűvös, szellős helyben rejlik. A hagyma héja legyen száraz és kemény, a sérült vagy nedves példányokat viszont mindig válogassuk ki. Az ilyen darabok gyorsan megfertőzhetik a többit, így az egész készlet tönkremehet - írja a TEOL.

Hibás szokás: a hagyma tárolása hűtőben gyors romlást okoz

Fotó: Unsplash

Hogyan tároljuk a hagymát, hogy ne romoljon meg?

A legjobb hely a kamra vagy pince, ahol 4–10 °C közötti a hőmérséklet és alacsony a páratartalom. A hagymát ne zárt dobozban, hanem hálós vagy papírzsákban tároljuk, hogy szellőzhessen. Akik hagyományos módszert keresnek, fonhatnak hagymakoszorút, amit felakasztva, árnyékos helyen tárolhatnak.

Hagyma tárolása: mennyi ideig tartható el megfelelő körülmények között?

Ha a téli zöldségtárolás szabályait betartjuk, a hagyma akár három–négy hónapig is friss maradhat.

Fontos, hogy rendszeresen ellenőrizzük, és a puha, penészes darabokat azonnal távolítsuk el.

A gondosan válogatott, jól szellőző helyen tárolt hagyma nemcsak a főzéshez, hanem az élelmiszer frissen tartása szempontjából is kincset ér.

Könnymentes hagymapucolás?

Sokunknak ismerős a helyzet, amikor egy adag hagyma aprítása könnyekkel végződik — de mi lenne, ha erre is létezne egy pofonegyszerű tudományos megoldás? Séfek és kutatók most meglepő felfedezéseket tettek, amelyek örökre megváltoztathatják, ahogy a hagymát szeleteljük. A válasz sokakat meglep.

Végveszélyben a magyar hagyma

Egy magyar kincs kerülhet veszélybe, amely generációk óta a hazai földek büszkesége. A makói hagyma, a hungarikumok egyik legismertebbje ma már egyre kevesebb gazdaságban terem – a modern termesztési módszerek és külföldi fajták térnyerése lassan kiszorítja a hagyományos dughagymás technológiát. A szakértők szerint, ha nem történik változás, ez a különleges magyar örökség akár végleg eltűnhet a tájról.