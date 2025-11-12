Hajmeresztő, mit távolítottak el egy 10 éves kislány gyomrából

A lány hónapokon át szenvedett erős hasi fájdalmaktól, hányingertől és étvágytalanságtól, de senki sem gondolta, mi lehet az oka. Amikor a szülők végül orvoshoz vitték, az ultrahangon hajmeresztő módon egy hatalmas, kemény szőrös gombóc rajzolódott ki a hasában, számolt be az extrém esetről a New York Post.

Hajmeresztő, mit kellett eltávolítani a kislány gyomrából – x.com, New York Post

A has felső részén egy nagy, kemény, kerek csomót éreztünk – és amikor megnyitottuk, szó szerint egy hajból és pamutból álló ‘farok’ kanyargott a gyomrából a vékonybélbe és az epehólyagba

– mondta Dr. Kalpesh Patil, a műtétet vezető gyermeksebész, akinek 2,5 órás operáció során sikerült eltávolítani a különleges, közel 300 grammos „hajszörnyet”.

Mi ez a hajmeresztő mentális betegség?

Kiderült, hogy a kislány egy ritka mentális betegségben, a Rapunzel-szindrómában szenved. A név a mesebeli Aranyhaj (Rapunzel) alakjára utal – csak itt a haj nem nő, hanem a gyomorban gyűlik össze. A Rapunzel-szindrómát két pszichés zavar kombinációja okozza: a trichotillománia – a kényszeres hajtépés, és a trichofágia – a haj rágása, majd lenyelése.

Ezek együtt azt eredményezik, hogy az emésztőrendszerben egy összegubancolódott hajgombóc (trichobezoár) alakul ki, amit a szervezet nem tud megemészteni. Idővel ez a gombóc annyira megnőhet, hogy elzárja a gyomrot és a beleket, sőt átlyukaszthatja a gyomorfalat is.

Még a Rapunzel-szindrómás betegeknél sem fordul elő, hogy a haj az epehólyagig terjedjen. Ez az első ilyen dokumentált eset

– magyarázta Dr. Patil, milyen egyedülálló esettel állt szemben.

A kislány a műtét után az intenzív osztályon lábadozott, majd egy héttel később már önállóan evett, és kiengedték a kórházból. A posztoperatív vizsgálatok során az orvosok a székletében fonalak és hajmaradványok nyomait is megtalálták – a belekben maradt „maradékok” távoztak a szervezetből.

Mi áll az Rapunzel-szindróma hátterében?

A szakértők hangsúlyozzák, hogy az ilyen esetek hátterében pszichés problémák – például szorongás, OCD (kényszerbetegség) vagy depresszió – állnak.

Ha a kiváltó mentális betegséget nem kezeljük, a hajevés újra kezdődhet. Ezért a műtét után pszichiátriai ellátást is javasoltunk

– tette hozzá Patil.

A Rapunzel-szindrómát 1968 óta kevesebb mint 100 esetben dokumentálták világszerte, és jellemzően tizenéves lányokat érint. A trichotillománia (hajtépés) a lakosság 0,5–3%-át érinti, közülük viszont csak minden tizedik ember nyeli is le a haját. A legtöbb esetben a lenyelt haj nem okoz tünetet, de ha nagy tömegben halmozódik fel, életveszélyes lehet.

Tragédiák is történtek korábban

A betegség korábban már halálos kimenetelű eseteket is okozott. 2017-ben egy brit tinédzser halt meg, miután egy hatalmas hajlabda bakteriális fertőzést és gyomorfalat repesztő fekélyt váltott ki nála. 2021-ben egy másik brit lány gyomrában 45 centiméteres hajgolyót találtak, ami „a gyomor teljes másolatát” képezte le – az orvosok szerint az életével játszott.