Drámai hajóbaleset: 55 utassal süllyedt el egy katamarán

Rémisztő hajóbalesetet szenvedett egy katamarán a Dominikai Köztársaság partjainál. Több tucatnyi utas rekedt a nyílt vízen, a mentéshez a haditengerészet közbelépésére is szükség volt – tájékoztat a The Sun.

55 embert kellett kimenteni a vízből a hajóbaleset után - Fotó: Unsplash

Drámai hajóbaleset: elsüllyedt a tengerjáró

A 12 méteres Boca de Yuma katamarán a „Mein Schiff 1” tengerjáró utasait szállította, amikor vasárnap délután elsüllyedt. Állítólag 55 utas tartózkodott a fedélzeten, a mentésben a haditengerészet is részt vett mentőgyűrűkkel és csónakokkal. Helyi hírek szerint belső hajósérülés miatt süllyedt el a katamarán.

A fő tengerjáró hajó október 23-án indult New Yorkból a jamaicai Montego Bay felé, az utazáson részt vevők nemzetisége azonban nem ismert.

Elképesztő mentés az Atlanti-óceánon

Az amerikai parti őrség öt férfit mentett ki a viharos Atlanti-óceánból, miután a „Varázsbusz” nevű vitorlás hajó elsüllyedt. A tengeri mentés közel 500 kilométerre történt a parttól.

Drámai baleset a Dunán

Korábban az Origo beszámolt arról, hogy egy luxushajó balesetet okozott a Dunán. A szállodahajó Esztergom egyik legnagyobb látványosságának, ex-Komárom állóhajónak ütközött.