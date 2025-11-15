Sortűz végzett a halálra ítélt bestiális gyilkossal

Dél-Karolinában péntek este végrehajtották Stephen Bryant halálbüntetését, aki 2004-ben három embert gyilkolt meg.

Stephen Bryant halálbüntetését november 14-énhajtották végre

Fotó: HANDOUT / South Carolina Department of Cor via AFP

A 44 éves amerikai férfit azért végezték ki, mert egyik áldozatát bestiálisan ölte meg az otthonában, szemét cigarettával égette meg, majd az áldozat vérével felírta a falra, hogy „kapj el, ha tudsz” – utalva a hollywoodi filmre, amelyben Tom Hanks üldözi a csekkhamisító Leonardo di Capriót. Két másik áldozatát pedig akkor lőtte le, amikor azok az út szélén kiszálltak az autóból.

Bryant maga kérte a golyó általi halált, a villamosszék és a méreginjekció helyett.

Három börtönalkalmazott önként jelentkezett a kivégzés végrehajtására. A gyilkos a kivégzés előtt nem élt az utolsó szó jogával: végignézett a tíz tanún, aztán bekötötték a felét, majd kevesebb mint egy perccel később eldördültek a lövések. Az orvos rövid idő után halottnak nyilvánította őt – írja a CBS.

Nem tudta elkerülni a halálbüntetést

Védői az utolsó pillanatig azzal érveltek, hogy Bryant agykárosodást szenvedett anyja terhesség alatti drog- és alkoholfogyasztása miatt, ám a bíróság, majd októberben a legfelsőbb bíróság sem fogadta el a fellebbezést.

A mostani kivégzés már a harmadik volt az évben Dél-Karolinában, ahol az állam a méreginjekcióhoz szükséges gyógyszerek hiánya miatt ismét lehetővé tette a golyó általi halál alkalmazását.

Magyar is a halálsoron?

Amerikában nem ritka a halálbüntetés, legutóbb szeptemberben történt ilyen. Az Origo is beszámolt arról, hogy elítélték azt a texasi férfit, aki hidegvérrel megölte volt párját, a holttestét pedig a padló alá rejtette, és 10 napig úgy tett, mintha semmi sem történt volna. A főügyészség a visszaeső, megbánást nem mutató férfira halálbüntetést szabott ki. Augusztusban pedig kétszeres gyilkossággal vádolták meg Miamiban az Észbontók egykori szereplőjét. Zsólyomi Zsolt ellen két ember meggyilkolása miatt emeltek vádat, a fiatal férfi akár halálbüntetést is kaphat.