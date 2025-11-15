Sortűz végzett a halálra ítélt bestiális gyilkossal

Hírlevél

Kivégezték azt a dél-karolinai férfit, akit több mint 20 évvel ezelőtt három ember öt nap alatt történő meggyilkolásáért ítéltek el. A 44 éves Stephen Bryant a halálos injekció vagy a villamosszék helyett a kivégzőosztag általi halált választotta.
Dél-Karolinában péntek este végrehajtották Stephen Bryant halálbüntetését, aki 2004-ben három embert gyilkolt meg.

This handout photo obtained on November 14, 2025, from the South Carolina Department of Corrections shows death row inmate Stephen Bryant. A South Carolina man who pleaded guilty to three murders is to be put to death by firing squad on November 14, 2025, the third such execution in the southern US state this year. (Photo by HANDOUT / South Carolina Department of Corrections / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF CORRECTIONS / HANDOUT" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS, halál
Stephen Bryant halálbüntetését november 14-énhajtották végre
Fotó: HANDOUT / South Carolina Department of Cor via AFP

A 44 éves amerikai férfit azért végezték ki, mert egyik áldozatát bestiálisan ölte meg az otthonában, szemét cigarettával égette meg, majd az áldozat vérével felírta a falra, hogy „kapj el, ha tudsz” – utalva a hollywoodi filmre, amelyben Tom Hanks üldözi a csekkhamisító Leonardo di Capriót. Két másik áldozatát pedig akkor lőtte le, amikor azok az út szélén kiszálltak az autóból. 

Bryant maga kérte a golyó általi halált, a villamosszék és a méreginjekció helyett. 

Három börtönalkalmazott önként jelentkezett a kivégzés végrehajtására. A gyilkos a kivégzés előtt nem élt az utolsó szó jogával: végignézett a tíz tanún, aztán bekötötték a felét, majd kevesebb mint egy perccel később eldördültek a lövések. Az orvos rövid idő után halottnak nyilvánította őt – írja a CBS.

Nem tudta elkerülni a halálbüntetést

Védői az utolsó pillanatig azzal érveltek, hogy Bryant agykárosodást szenvedett anyja terhesség alatti drog- és alkoholfogyasztása miatt, ám a bíróság, majd októberben a legfelsőbb bíróság sem fogadta el a fellebbezést. 

A mostani kivégzés már a harmadik volt az évben Dél-Karolinában, ahol az állam a méreginjekcióhoz szükséges gyógyszerek hiánya miatt ismét lehetővé tette a golyó általi halál alkalmazását.

Magyar is a halálsoron?

Amerikában nem ritka a halálbüntetés, legutóbb szeptemberben történt ilyen. Az Origo is beszámolt arról, hogy elítélték azt a texasi férfit, aki hidegvérrel megölte volt párját, a holttestét pedig a padló alá rejtette, és 10 napig úgy tett, mintha semmi sem történt volna. A főügyészség a visszaeső, megbánást nem mutató férfira halálbüntetést szabott ki. Augusztusban pedig kétszeres gyilkossággal vádolták meg Miamiban az Észbontók egykori szereplőjét. Zsólyomi Zsolt ellen két ember meggyilkolása miatt emeltek vádat, a fiatal férfi akár halálbüntetést is kaphat.

 

