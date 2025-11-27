Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Orbán Viktor elárulta, miért utazik Moszkvába

Olvasta?

Elképesztő fejlemény történt az Északi Áramlat felrobbantójával kapcsolatban – részletek

A halál után

Ez történhet a tudatunkkal a halál után

7 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy világhírű nanotechnológiai professzor olyan elmélettel állt elő, amely alapjaiban írhatja át mindazt, amit eddig a tudatról és a halálról gondoltunk. Maria Strømme, az Uppsalai Egyetem kutatója szerint a tudat nem az agyból ered, hanem az univerzum alapvető része, és a halál után sem szűnik meg létezni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A halál utánkutatástudat

A professzor a Daily Mailnek azt mondta: elmélete szerint az egyéni tudat „csak egy helyi mintázat” egy hatalmas, univerzális tudatmezőben, amelyhez halál után visszatérünk. Strømme szerint a jelenség magyarázatot adhat a halálközeli élményekre, sőt akár a telepátiára is.

Szinte mindenkit foglalkoztat, hogy mi történik a halál után – Fotó: Unsplash
Szinte mindenkit foglalkoztat, hogy mi történik a halál után
Fotó: Unsplash

Merész elméletek a halál utáni létről

A kutatás külön érdekessége, hogy összecseng Sir Roger Penrose oxfordi fizikus korábbi állításaival, aki szerint az emberi tudat kvantuminformációként a halál után is tovább élhet. 

Penrose úgy véli, hogy az agy egyfajta „biológiai számítógép”, amely halálkor leáll, de a benne lévő információ nem semmisül meg, hanem szétszóródik a világegyetemben.

Dr. Stuart Hameroff amerikai aneszteziológus hozzátette: ha valakit sikerül újraéleszteni, ez a kvantuminformáció visszatérhet a testbe, és ekkor számolnak be sokan különös, élethű élményekről. Ha viszont nem, az információ akár örökké is megmaradhat, mint egyfajta „lélek”. 

A merész elméletek egyelőre heves vitákat váltanak ki, de szakértők szerint egyre több tudós foglalkozik a kérdéssel, amely akár a halál utáni lét tudományos magyarázatát is közelebb hozhatja.

Döbbenetes felfedezés

Tudósok egy lépéssel közelebb kerültek a halálközeli élmény megfejtéséhez. 

Halálközeli élményről mesélt 

Egy fiatal nő arról mesélt, hogy miket tapasztalt, miután halálközeli élménye volt egy autóbaleset során.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!