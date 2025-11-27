Ez történhet a tudatunkkal a halál után

A professzor a Daily Mailnek azt mondta: elmélete szerint az egyéni tudat „csak egy helyi mintázat” egy hatalmas, univerzális tudatmezőben, amelyhez halál után visszatérünk. Strømme szerint a jelenség magyarázatot adhat a halálközeli élményekre, sőt akár a telepátiára is.

Szinte mindenkit foglalkoztat, hogy mi történik a halál után

Fotó: Unsplash

Merész elméletek a halál utáni létről

A kutatás külön érdekessége, hogy összecseng Sir Roger Penrose oxfordi fizikus korábbi állításaival, aki szerint az emberi tudat kvantuminformációként a halál után is tovább élhet.

Penrose úgy véli, hogy az agy egyfajta „biológiai számítógép”, amely halálkor leáll, de a benne lévő információ nem semmisül meg, hanem szétszóródik a világegyetemben.

Dr. Stuart Hameroff amerikai aneszteziológus hozzátette: ha valakit sikerül újraéleszteni, ez a kvantuminformáció visszatérhet a testbe, és ekkor számolnak be sokan különös, élethű élményekről. Ha viszont nem, az információ akár örökké is megmaradhat, mint egyfajta „lélek”.

A merész elméletek egyelőre heves vitákat váltanak ki, de szakértők szerint egyre több tudós foglalkozik a kérdéssel, amely akár a halál utáni lét tudományos magyarázatát is közelebb hozhatja.

Döbbenetes felfedezés

Tudósok egy lépéssel közelebb kerültek a halálközeli élmény megfejtéséhez.

Halálközeli élményről mesélt

Egy fiatal nő arról mesélt, hogy miket tapasztalt, miután halálközeli élménye volt egy autóbaleset során.