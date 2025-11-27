Sokkoló fordulat a halálsoron: az áldozat anyja mindent megváltoztatott egyetlen mondattal

A halálsor egyik leghosszabb ideje fogvatartott elítéltjeként Jimmie Duncant 1998-ban ítélték halálra egy 23 hónapos kislány, Haley Oliveaux halála miatt. A bíróság azonban most megállapította, hogy az ellene felhozott bizonyítékok – köztük a később hiteltelennek minősített harapásnyom-analízis – tudományosan nem voltak megalapozhatók. Az ügy ismét felszínre hozza a halálbüntetés körüli vitákat, és rávilágít a hibás ítéletek veszélyére – írja a Fox News.

Döbbenetes fordulat: kiderült, hogy hibás bizonyíték miatt ítélték halálbüntetésre

Fotó: Unsplash

Halálbüntetés és hibás bizonyítékok – megkérdőjelezett ítélet

A halálbüntetés végrehajtását Duncan esetében olyan szakértői vélemények támasztották alá, amelyekről később kiderült, hogy nem feleltek meg a tudományos követelményeknek. Egy most előkerült videó például azt mutatja, hogy a szakértő maga nyomhatta rá a harapásnyomokat a gyermek testére. A bíró szerint új bizonyítékok bizonyítják, hogy a férfi bűnösségének feltételezése „nem kellően megalapozott”.

Fordulat a tárgyalóteremben – az áldozat anyja is ártatlannak tartja

A család is jelentős szerepet játszott a döntésben:

a kislány édesanyja a bíróságon kijelentette, hogy ma már nem hiszi, hogy Duncan ölte meg lányát.

Szerinte a gyermek korábbi egészségügyi problémái miatt baleset történt, nem gyilkosság. Vallomása alapjaiban rengette meg az ügy eddigi képét.

Mi következik most? – új vizsgálat, bizonytalan jövő

Duncan 150 000 dolláros óvadék fejében szabadult, amíg ügyét a louisianai legfelsőbb bíróság felülvizsgálja. Louisiana az egyik olyan amerikai állam, ahol különösen magas a téves halálos ítéletek aránya:

1973 óta több mint 200 halálra ítéltet mentettek fel országosan.

Duncan esete így újabb súlyos kérdéseket vet fel arról, mennyire bízható a halálbüntetés rendszere.

Már várta a kivégzést, de egyelőre megmenekült a haláltól

Októberben megmenekült a haláltól Robert Roberson. Az utolsó pillanatban állították le a kivégzését Texasban, miután a Legfelsőbb Bíróság ideiglenes halasztást rendelt el. Az ügy középpontjában a „megrázott baba szindróma” áll, amelyet egyre többen vitatnak, és amely alapján Robersont elítélték saját kétéves lánya halála miatt.