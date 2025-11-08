Száz év után jön a vakcina, ami legyőzheti a halálos kórt

A jelenlegi védőoltás több mint száz éve létezik, és bár a gyermekeket védi, a felnőttek számára már kevésbé hatékony. A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói most egy új, fehérjealapú vakcina kifejlesztésén dolgoznak, amely célzottabban aktiválhatja az immunrendszert és ezzel legyőzhető lesz a halálos betegség – írja a Daily Mail.

Halálos betegséggel szállnak szembe, hogy megmentsék a világot.

Fotó: Shutterstock

Új esély a halálos betegség legyőzésére

Ez a betegség nem más, mint a tuberkulózis, amelyet a Mycobacterium tuberculosis nevű baktérium okoz. A kutatók emberi immunsejteket fertőztek meg a kórokozóval, majd azonosították azokat a fehérjéket, amelyeket a szervezet természetesen felismer. Ezek közül 24 fehérjetöredék erős T-sejtes immunválaszt váltott ki, ami létfontosságú a fertőzés leküzdéséhez. Bár egyetlen elem sem működött mindenkinél, egy több komponensű kombináció várhatóan a legtöbb embernél hatékony lenne.

A kutatócsoport jelenleg nyolc fehérjét vizsgál tovább, amelyek együtt ígéretes védelmet nyújthatnak.

A vakcina még fejlesztési szakaszban van, és a következő lépés az állatkísérletek, majd az emberi tesztelés. A tuberkulózis elsősorban a tüdőt támadja meg, és köhögést, lázat, fogyást, valamint súlyos légzési nehézségeket okozhat. Ha az új MIT-vakcina beválik, ez lehet az első hatékony felnőttkori TBC-oltás több mint száz év óta, amely milliók életét mentheti meg.

Sokan influenzának hiszik, pedig halálos is lehet

A tuberkulózis ismét terjed világszerte, és a brit adatok szerint 2024-ben több mint 13 százalékkal nőtt az esetek száma. Sokan még mindig összetévesztik a tüneteit egyszerű megfázással vagy koronavírussal, pedig az elhúzódó, hurutos köhögés akár halálos betegség jele is lehet. Az orvosok figyelmeztetnek: a korai felismerés és a gyors kezelés életet menthet ebben a halálos kórban.

A TBC tünetei

Nem minden tuberkulózissal fertőzött személynél jelentkeznek tünetek, de az aktív eseteknél tartós köhögés, vér vagy váladék köhögése, mellkasi fájdalom, láz és fáradtság jelentkezhet.