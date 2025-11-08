Milliók használják így a fülhallgatót, pedig óriási kárt okoz

Vladimir Zajcev, fül-orr-gégész szakorvos szerint a halláskárosodás egyik kevésbé ismert oka az, ha valaki huzamosabb ideig csak az egyik fülére teszi be a fülhallgatót. A hallórendszer sztereó hanghoz alkalmazkodott, így a monó hangos hallgatás természetellenes és káros.A következmények közé tartozhat a tartós fülzúgás (tinnitus), amely később egyoldali idegi halláskárosodáshoz vezethet. Különösen veszélyeztetettek a call center-munkatársak és headsetet viselő szakemberek, akik napi szinten viselnek fülhallgatót – írja a Life.

Az egyoldali fülhallgató-használat hosszú távon halláskárosodást okozhat. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A fül nem a jóhoz, hanem a rosszhoz alkalmazkodik — így alakul ki a halláskárosodás

A szakorvos kiemelte:

Amikor az egyik fül rosszabbul kezd hallani, a másik fül is automatikusan ehhez igazodik. A fül nem a jóhoz, hanem a rosszhoz alkalmazkodik.

Ez azt jelenti, hogy a halláskárosodás fokozatosan mindkét fület érintheti, hiszen a hallószerv a torz hangérzékeléshez idomul. Az első tünetek általában egy év folyamatos használat után jelentkeznek, különösen akkor, ha a hangerő meghaladja a környezeti zajszintet.

Foglalkozási halláskárosodás: zaj és vegyszerek is okozhatják

A legtöbb ember átlagosan 8, vagy több órát is a munkahelyén tölt megszakítás nélkül. Ha mindezt zajos vagy bizonyos vegyszerekkel terhelt munkakörnyezetben teszi, idővel hallásromlás jelentkezhet. Dr. Kiss Sándor fül-orr-gégész, audiológus, a Fül-orr-gége Központ orvosa elmondta, ilyen esetben miért fontos, hogy az érintettek rendszeres hallásvizsgálaton vegyenek részt.

