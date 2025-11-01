Gyertyák, sárkányok, csontvázak: a halottak napja különleges hagyományai a világban

Hírlevél

A világ számos kultúrájában november eleje az emlékezés ideje. Ilyenkor az emberek megállnak egy pillanatra, hogy tisztelettel emlékezzenek elhunyt szeretteikre. Bár a halottak napja a keresztény hagyományból ered, a megemlékezés módja országonként, kultúránként nagyon különböző. Van, ahol csendes és meghitt, máshol vidám és színes ünneppé vált – mindegyik közös üzenete azonban az, hogy a halottak emléke örökké él.
Az emberiség minden kultúrájában fontos szerepe van az emlékezésnek és az ősök tiszteletének. A halottak napja ennek egyik legősibb és legmeghittebb kifejezése, amikor az élők és a holtak világa szimbolikusan újra találkozik. Bár a gyertyagyújtás és a temetőlátogatás sok országban közös szokás, ugyanakkor a világ számos pontján különleges, olykor egészen rendhagyó hagyományokkal emlékeznek az elhunytakra.

halottak napja
Halottak napja: drónnal készült felvételen mécsesek égnek a zagyvapálfalvai temetőben, Salgótarjánban 2024. november 2-án.
Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

Halottak napja – így emlékeznek a világ különböző tájain

Magyarországon mindenszentek napján (november 1.) és halottak napján (november 2.) a családok kilátogatnak a temetőkbe, virágot – leggyakrabban krizantémot – visznek, és gyertyát gyújtanak szeretteik sírján. A gyertya fénye a lélek világosságát jelképezi, és a hagyomány szerint segít az elhunytaknak hazatalálni ezen az éjszakán. Az ünnep meghitt és csendes, sok család ilyenkor szentmisén is részt vesz, hogy közösen emlékezzen.

Mexikóban ezzel szemben a Día de los Muertos – a halottak napja – az év egyik leglátványosabb és legszínesebb ünnepe. Október 31. és november 2. között a családok oltárokat (ofrendas) állítanak, amelyeken gyertyák, virágok (cempasúchil – aranyvesszővirág), ételek, italok és az elhunytak fényképei kapnak helyet. Az utcákon felvonulások, zenés menetek és vidám csontvázfigurák – például La Catrina – jelennek meg, a cukorkoponyák (calaveras) pedig a halállal való játékos, életigenlő viszonyt fejezik ki. A mexikóiak szerint ilyenkor a halottak „hazalátogatnak”, ezért az ünnep nem a gyászról, hanem az élet folytonosságáról szól.

A Fülöp-szigeteken a halottak napját Undás néven ismerik. 

Ilyenkor egész családok költöznek ki a temetőkbe: sátrakat állítanak, közösen étkeznek, zenélnek és beszélgetnek.

 Az ünnep inkább vidám, közösségi esemény, amely az élet és a halál természetes körforgását hangsúlyozza. A családi együttlét és az elhunytak iránti tisztelet itt különösen erős hagyomány.

Guatemalában halottak napján (november 1-jén) a guatemalaiak hatalmas, színes papírsárkányokat (néha 10–20 méter átmérőjűeket!) engednek fel az égbe. A hiedelem szerint ezek a sárkányok üzeneteket visznek az elhunyt lelkeknek és megtisztítják a levegőt a gonosz szellemektől. A leglátványosabb ünnepségeket Sumpango és Santiago Sacatepéquez falvakban tartják.

Indonéziában a torajai nép (Sulawesi-sziget) 

évente vagy kétévente kiássa elhunyt hozzátartozóit, megtisztítja és új ruhába öltözteti a testüket. 

A halottak ilyenkor „részt vesznek” a családi ünnepen: fényképezkednek, ételeket és cigarettát kapnak. Számukra ez nem morbid, hanem a családi szeretet és hűség jele, mert a halott továbbra is a közösség része.

Szicíliában a gyerekek november 2-án ajándékokat találnak a házban, amiket „az elhunyt rokonok angyalkái” hoztak nekik. Ezzel a hagyománnyal a halottak napja összekapcsolódik a szeretettel és a családi örökséggel – a halottak „vigyáznak” az élőkre.

happy family mother father and children in costumes and makeup on a celebration of Halloween
A Halloween 1840 körül került Észak-Amerikába, amikor sok elszegényedett ír földműves vándorolt ki Írországból, akik magukkal vitték az ősi kelta eredetű népszokásaikat és hitvilágukat is.
Fotó: Evgeny Atamanenko / Shutterstock

Az Egyesült Államokban a halottak napját főként a katolikus közösségek tartják meg, szentmisékkel és imákkal. A legtöbb ember számára azonban október 31-e, a Halloween az, ami a halottakhoz kapcsolódik. Ez a népszokás ugyan ősi kelta eredetű, de mára inkább játékos, világi ünneppé vált, tele jelmezekkel, töklámpásokkal és „trick-or-treat” (csokit vagy csalunk) szokással. Mégis, gyökerei a halál és a túlvilág iránti ősi emberi kíváncsiságra vezethetők vissza.

@andreas.melvin Trick or treating funny kids! Funny baby videos👻🎃🍬 #baby #funny #kids #halloween #tiktok ♬ original sound - ANDREAS MELVIN

Bár a világ különböző pontjain eltérő módon emlékeznek az elhunytakra, minden hagyományban közös a tisztelet és a szeretet gesztusa. Legyen szó csendes gyertyagyújtásról, vidám parádéról vagy közös lakomáról, a halottak napja mindenütt azt üzeni: az emlék él, és az élet a halálon túl is folytatódik.

 

