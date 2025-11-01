Gyertyák, sárkányok, csontvázak: a halottak napja különleges hagyományai a világban

Az emberiség minden kultúrájában fontos szerepe van az emlékezésnek és az ősök tiszteletének. A halottak napja ennek egyik legősibb és legmeghittebb kifejezése, amikor az élők és a holtak világa szimbolikusan újra találkozik. Bár a gyertyagyújtás és a temetőlátogatás sok országban közös szokás, ugyanakkor a világ számos pontján különleges, olykor egészen rendhagyó hagyományokkal emlékeznek az elhunytakra.

Halottak napja: drónnal készült felvételen mécsesek égnek a zagyvapálfalvai temetőben, Salgótarjánban 2024. november 2-án.

Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

Halottak napja – így emlékeznek a világ különböző tájain

Magyarországon mindenszentek napján (november 1.) és halottak napján (november 2.) a családok kilátogatnak a temetőkbe, virágot – leggyakrabban krizantémot – visznek, és gyertyát gyújtanak szeretteik sírján. A gyertya fénye a lélek világosságát jelképezi, és a hagyomány szerint segít az elhunytaknak hazatalálni ezen az éjszakán. Az ünnep meghitt és csendes, sok család ilyenkor szentmisén is részt vesz, hogy közösen emlékezzen.

Mexikóban ezzel szemben a Día de los Muertos – a halottak napja – az év egyik leglátványosabb és legszínesebb ünnepe. Október 31. és november 2. között a családok oltárokat (ofrendas) állítanak, amelyeken gyertyák, virágok (cempasúchil – aranyvesszővirág), ételek, italok és az elhunytak fényképei kapnak helyet. Az utcákon felvonulások, zenés menetek és vidám csontvázfigurák – például La Catrina – jelennek meg, a cukorkoponyák (calaveras) pedig a halállal való játékos, életigenlő viszonyt fejezik ki. A mexikóiak szerint ilyenkor a halottak „hazalátogatnak”, ezért az ünnep nem a gyászról, hanem az élet folytonosságáról szól.

A Fülöp-szigeteken a halottak napját Undás néven ismerik.

Ilyenkor egész családok költöznek ki a temetőkbe: sátrakat állítanak, közösen étkeznek, zenélnek és beszélgetnek.

Az ünnep inkább vidám, közösségi esemény, amely az élet és a halál természetes körforgását hangsúlyozza. A családi együttlét és az elhunytak iránti tisztelet itt különösen erős hagyomány.

Guatemalában halottak napján (november 1-jén) a guatemalaiak hatalmas, színes papírsárkányokat (néha 10–20 méter átmérőjűeket!) engednek fel az égbe. A hiedelem szerint ezek a sárkányok üzeneteket visznek az elhunyt lelkeknek és megtisztítják a levegőt a gonosz szellemektől. A leglátványosabb ünnepségeket Sumpango és Santiago Sacatepéquez falvakban tartják.