Gyertyák, sárkányok, csontvázak: a halottak napja különleges hagyományai a világban

Az emberiség minden kultúrájában fontos szerepe van az emlékezésnek és az ősök tiszteletének. A halottak napja ennek egyik legősibb és legmeghittebb kifejezése, amikor az élők és a holtak világa szimbolikusan újra találkozik. Bár a gyertyagyújtás és a temetőlátogatás sok országban közös szokás, ugyanakkor a világ számos pontján különleges, olykor egészen rendhagyó hagyományokkal emlékeznek az elhunytakra.
Halottak napja – így emlékeznek a világ különböző tájain
Magyarországon mindenszentek napján (november 1.) és halottak napján (november 2.) a családok kilátogatnak a temetőkbe, virágot – leggyakrabban krizantémot – visznek, és gyertyát gyújtanak szeretteik sírján. A gyertya fénye a lélek világosságát jelképezi, és a hagyomány szerint segít az elhunytaknak hazatalálni ezen az éjszakán. Az ünnep meghitt és csendes, sok család ilyenkor szentmisén is részt vesz, hogy közösen emlékezzen.
Mexikóban ezzel szemben a Día de los Muertos – a halottak napja – az év egyik leglátványosabb és legszínesebb ünnepe. Október 31. és november 2. között a családok oltárokat (ofrendas) állítanak, amelyeken gyertyák, virágok (cempasúchil – aranyvesszővirág), ételek, italok és az elhunytak fényképei kapnak helyet. Az utcákon felvonulások, zenés menetek és vidám csontvázfigurák – például La Catrina – jelennek meg, a cukorkoponyák (calaveras) pedig a halállal való játékos, életigenlő viszonyt fejezik ki. A mexikóiak szerint ilyenkor a halottak „hazalátogatnak”, ezért az ünnep nem a gyászról, hanem az élet folytonosságáról szól.
A Fülöp-szigeteken a halottak napját Undás néven ismerik.
Ilyenkor egész családok költöznek ki a temetőkbe: sátrakat állítanak, közösen étkeznek, zenélnek és beszélgetnek.
Az ünnep inkább vidám, közösségi esemény, amely az élet és a halál természetes körforgását hangsúlyozza. A családi együttlét és az elhunytak iránti tisztelet itt különösen erős hagyomány.
Guatemalában halottak napján (november 1-jén) a guatemalaiak hatalmas, színes papírsárkányokat (néha 10–20 méter átmérőjűeket!) engednek fel az égbe. A hiedelem szerint ezek a sárkányok üzeneteket visznek az elhunyt lelkeknek és megtisztítják a levegőt a gonosz szellemektől. A leglátványosabb ünnepségeket Sumpango és Santiago Sacatepéquez falvakban tartják.
Indonéziában a torajai nép (Sulawesi-sziget)
évente vagy kétévente kiássa elhunyt hozzátartozóit, megtisztítja és új ruhába öltözteti a testüket.
A halottak ilyenkor „részt vesznek” a családi ünnepen: fényképezkednek, ételeket és cigarettát kapnak. Számukra ez nem morbid, hanem a családi szeretet és hűség jele, mert a halott továbbra is a közösség része.
Szicíliában a gyerekek november 2-án ajándékokat találnak a házban, amiket „az elhunyt rokonok angyalkái” hoztak nekik. Ezzel a hagyománnyal a halottak napja összekapcsolódik a szeretettel és a családi örökséggel – a halottak „vigyáznak” az élőkre.
Az Egyesült Államokban a halottak napját főként a katolikus közösségek tartják meg, szentmisékkel és imákkal. A legtöbb ember számára azonban október 31-e, a Halloween az, ami a halottakhoz kapcsolódik. Ez a népszokás ugyan ősi kelta eredetű, de mára inkább játékos, világi ünneppé vált, tele jelmezekkel, töklámpásokkal és „trick-or-treat” (csokit vagy csalunk) szokással. Mégis, gyökerei a halál és a túlvilág iránti ősi emberi kíváncsiságra vezethetők vissza.
Bár a világ különböző pontjain eltérő módon emlékeznek az elhunytakra, minden hagyományban közös a tisztelet és a szeretet gesztusa. Legyen szó csendes gyertyagyújtásról, vidám parádéról vagy közös lakomáról, a halottak napja mindenütt azt üzeni: az emlék él, és az élet a halálon túl is folytatódik.