A koncerten történt taperolásról mindenki beszél – milliók látták a videót!

A Halsey-koncert Minneapolisban zajlott, a Back to Badlands turné egyik állomásán, amikor a 31 éves énekesnő épp a Is There Somewhere című dalt adta elő. A felvételen jól látható, hogy egy rajongó a kézfogás után benyúl a szoknyája alá, majd megérinti Halsey combját és fenekét. A biztonságiak azonnal közbeléptek, de a jelenet már több mint 17 milliós nézettséget gyűjtött a közösségi médiában – írja a DailyStar.

Halsey a Back to Badlands turné koncertjén, ahol egy rajongó illetlenül megérintette az énekesnőt — a Halsey-rajongók azonnal kitiltást követeltek Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

Halsey egészségi állapota miatt is aggódnak a rajongók

Az X-en (korábbi Twitter) rengetegen ítélték el a történteket: „Nem hiszem el, hogy ezt ki kell mondani — tiszteljétek Halsey-t, és ne érjetek senkihez engedély nélkül!” — írta egy felhasználó. Mások „gusztustalannak” nevezték a jelenetet, és követelték, hogy az elkövetőt örökre tiltsák ki minden koncerthelyszínről.

Az énekesnő egyébként nemrég orvosi kezelésre szorult: a bostoni fellépése után kórházba került egy kisebb egészségügyi vészhelyzet miatt. Később megnyugtatta követőit: jól van, és folytatja a turnét.

Halsey az utóbbi években több betegséggel is megküzdött, köztük lupusszal, endometriózissal és egy ritka T-sejtes rendellenességgel. Az énekesnő nemrég újabb kemoterápiás kezeléseket is vállalt, hogy formában maradhasson a Back to Badlands turné idején.

