Egészben nyelt le egy hamburgert a fiú, ami utána jött, arra senki sem számított

Egy 22 éves férfi küzd az életéért, miután viccből, megrágás nélkül lenyelt egy egész hamburgert. A beszámolók szerint a férfit november 13-án szállították a koropi G. Gennimatas kórház intenzív osztályára, ahol azóta is kritikus állapotban, lélegeztetőgépen kezelik. A hamburger lenyelése után azonnal pánikroham tört rá, majd összeesett – írja a DailyMail.

Egyetlen hamburger miatt harcol az életéért a 22 éves férfi (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

Egy barátja így idézte fel a történteket:

Azt hittük, csak arrébb megy, hogy kiköpje. Aztán láttuk, hogy baj van, amikor a hátát egy oszlopnak kezdte ütni.

A férfi két percre leállt a légzéssel, ami súlyos oxigénhiányt okozott. Az orvosok szerint több létfontosságú szerve – köztük az agya és veséi – is károsodtak.

A hamburger tragédiája

A helyi egészségügyi szakértők súlyos aggodalmukat fejezték ki. Michalis Giannakos, a görög kórházi dolgozók szövetségének elnöke így fogalmazott:

Csak a csoda mentheti meg.

A rendőrség közben vizsgálja, hogy valaki buzdította-e a férfit a veszélyes cselekedetre. A hatóságok éttermi felvételeket kértek be annak kiderítésére, vajon csupán rossz döntés, vagy társak unszolása állt-e a tragédia mögött.

A korábbi orvos-szövetségi elnök, Matina Pagoni szerint a helyzet súlyossága példátlan:

Egy 22 éves fiatal szórakozni indult, most pedig élet-halál között lebeg.

