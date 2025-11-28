Már zajlik a harmadik világháború, és az emberiség jövője forog kockán

A világot fenyegető káoszról és a harmadik világháború árnyékáról beszélt Leó pápa első külföldi útján, amelyre májusi megválasztása óta most először került sor. Ankarai beszédében hangsúlyozta, hogy igazságtalan politikai és katonai döntések sodorják veszélybe a globális stabilitást. Szerinte a konfliktusok egyre súlyosabbak, és az emberiség jövője forog kockán.

A pápa szerint a harmadik világháború már javában zajlik (illusztráció)

Fotó: Pexels/Pixabay

Leó pápa szerint már zajlik a harmadik világháború

A pápa szerint a világ több pontján zajló háborúk — köztük az orosz–ukrán háború, Izrael és a Hamász konfliktusa vagy a szudáni harcok — mind ugyanannak a folyamatnak a részei. Úgy véli, ezek a fegyveres összecsapások nem elszigetelt események, hanem egy globális szintű világháború különböző frontjai. Figyelmeztetett: nem szabad beletörődni a helyzetbe, mert az emberiség jövője múlik azon, hogy sikerül-e a békét megerősíteni.

Mikor tör ki a harmadik világháború?

Leó pápa szerint a kérdés már nem a kitörés időpontja, hanem az, hogy miként sikerül megfékezni a jelenlegi eszkalációt. A pápa úgy fogalmazott: a harmadik világháború már zajlik, csak „darabokban”, különböző régiókban. Úgy látja, a fegyveres konfliktusokat gazdasági és katonai hatalmi érdekek táplálják, és ezek egymást erősítve sodorják tovább a világot.

A béke sürgetése első útjának központi üzenete

A repülőn elmondta: első útja célja a béke ösztönzése, a különböző hátterű emberek közötti harmónia keresése volt. Törökországban a Kék Mecsetet is felkeresi, ami jelképes gesztus a vallások közötti párbeszéd erősítésére. Ezt követően Libanonba utazik tovább, ahol a vezetők abban bíznak, hogy jelenléte ráirányítja a világ figyelmét a térség veszélyes helyzetére – írja a Daily Mail.

Leó pápa figyelmeztetése szerint a harmadik világháború már nem egy távoli fenyegetés, hanem a jelen eseményeinek összessége. A pápa hangsúlyozta, hogy csak világméretű összefogással és valódi béketörekvésekkel lehet megakadályozni a további eszkalációt.