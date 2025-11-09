Ezek a leggyakoribb okai a hasmenésnek – nem mindegyik veszélytelen

A hasmenés leggyakoribb oka fertőzés – vírusos, bakteriális vagy parazitás eredetű. Gyakori példák a Salmonella, E. coli vagy a Giardia, amelyek szennyezett étellel vagy vízzel kerülhetnek a szervezetbe. A tünetek ilyenkor hányással, lázzal és hasi fájdalommal járhatnak - tájékoztat az Egészségkalauz.hu.

A test figyelmeztetése: amit a hasmenés elárul az egészségéről (Illusztráció!)

Fotó: Unsplash

De a panasz nem mindig fertőzés miatt alakul ki. Ételintolerancia, például laktóz- vagy fruktózérzékenység, bizonyos gyógyszerek – főleg antibiotikumok –, illetve a stressz is okozhat emésztési zavarokat.

Mikor kell orvoshoz fordulni hasmenés esetén?

Ha a hasmenés néhány nap alatt nem múlik el, vagy láz, erős hasi fájdalom, esetleg véres széklet is jelentkezik, mindenképpen javasolt az orvosi vizsgálat. A kiszáradás különösen veszélyes lehet gyermekeknél és időseknél, ezért fontos a bőséges folyadékpótlás.

Hogyan segíthet magán otthon?

A legfontosabb a folyadék és az ásványi anyagok pótlása. A víz, a tea vagy a patikában kapható rehidráló italok segítenek elkerülni a kiszáradást. Érdemes kímélő étrendet tartani – például főtt rizst, banánt, pirítóst vagy főtt burgonyát fogyasztani –, és kerülni a zsíros, tejes, fűszeres ételeket, amíg a tünetek fennállnak.

A bélrendszer egyensúlya kulcsfontosságú

A gyakori vagy visszatérő hasmenés mögött sokszor a bélflóra egyensúlyának felborulása áll. A probiotikumok segíthetnek a regenerációban, de ha a panasz tartós, mindenképp szükség van orvosi kivizsgálásra.

