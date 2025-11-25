Ezt a szabályt követve sokkal kevesebb lesz a hátfájás

A hátfájás mára az egyik leggyakoribb panasz az irodai munka világában, ahol a mozgáshiány, a hosszú ülés és a gerinc terhelése komoly egészségügyi következményekhez vezet. A Griffith Egyetem kutatása azt vizsgálta, milyen hatással van a munkaritmus tudatos felosztása az alkalmazottak fizikai állapotára, és hogy a rendszeresen ismételt rövid állások valóban képesek-e enyhíteni a panaszokat - írja a Focus.
Mit jelent pontosan a 30:15 módszer?
A 30:15 módszer lényege, hogy 30 perc ülés után 15 perc állás következik. A kutatók szerint ez a ritmus tehermentesíti a gerincet, javítja a keringést és csökkenti az izomfeszülést. A rendszeres váltás segít abban, hogy a test ne merevedjen meg, és elkerülhetők legyenek a túlterhelésből fakadó panaszok.
Mennyire hatékony a 30:15 módszer a hátfájás csökkentésében?
A vizsgálat szerint azoknál, akik három hónapon át követték a fix ritmust, a legerősebb fájdalom átlagosan 1,33 ponttal csökkent, míg a spontán felállók csak 0,69 pontos javulásról számoltak be. A módszer tehát mérhetően hatékony, és tartósan enyhíti az ülőmunka során kialakult panaszokat.
Miért jobb a rendszeres ülés–állás ritmus, mint a spontán felállás?
A kutatók kiemelték, hogy a spontán felállások rendszertelensége miatt sokan valójában kevesebbet mozognak, mint gondolják.
A fix ritmus előnyei többek között:
- kiszámítható terhelésváltás a gerinc számára,
- több beépített mozgás a nap során,
- kevesebb kognitív döntés – nem kell gondolkodni, mikor állj fel,
- nagyobb következetesség, így jobb eredmény.
A rendszeres ritmus így nemcsak a testnek, hanem a koncentrációnak is jót tesz.
Hogyan építhető be a 30:15 módszer a mindennapi munkába?
A módszer könnyen használható: elegendő egy telefonos időzítő vagy egy alkalmazás, amely emlékeztet a váltásra. Aki állítható magasságú asztalt használ, egyszerűen átállhat ülésből állásba, de a felállás jelentheti akár a nyomtatóhoz sétálást is. A lényeg a rendszeresség és az, hogy ne maradjon el a mozgás.
Miért hasznos a 30 perc ülés és 15 perc állás aránya az irodában?
A kutatók szerint ez az arány optimálisan egyensúlyozza a munkafolyamatot és az egészségvédelmet: elég hosszú a produktív ülőidő, mégis rendszeres a tehermentesítés. A résztvevők 85%-a „nagyon elfogadhatónak” találta, és különösen az irodai környezetben bizonyult könnyen alkalmazhatónak.
