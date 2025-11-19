Jeges pokol Londonban: a havazás miatt állt meg az élet

Az Egyesült Királyságot napok óta erős hidegfront sújtja, amely szerdán Londonba is megérkezett: a reggeli órákban sokan már sűrű havazás közepette indultak munkába. Arra figyelmeztették a lakosságot, hogy a hó és a jegesedés különösen trükkös közlekedési helyzetet teremthet egész nap. Skóciában már kedden vastag hótakaró alakult ki, és több térségre – Észak-Írországtól Walesig – hóra és jégre figyelmeztető sárga riasztás van érvényben - írja a DailyMail.

London: megérkezett az első nagy havazás!

Fotó: Unsplash

Hirtelen havazás sújtja Yorkshire-t – akár 25 centiméter is hullhat

A meteorológusok szerint csütörtökön a legerősebb havazás Yorkshire régióját érinti. A területre narancs riasztást adtak ki, mivel a

magasabban fekvő tájakon akár 25 centiméter hó is összegyűlhet,

ami súlyos fennakadásokat okozhat az úthálózaton.

A North Sea felől érkező, sűrű hózáporok gyorsan lefagyó utakkal és veszélyes közlekedési körülményekkel járnak majd.

Újabb extrém havazás közeleg? – visszatérhet a „Beast from the East”

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a következő hetekben kialakulhat az úgynevezett Sudden Stratospheric Warming (SSW) jelenség, amely 2018-ban a rettegett „Beast from the East” hóvihart okozta.

Ha az SSW bekövetkezik, újabb, még intenzívebb havazás és drasztikus lehűlés érheti el Európát.

Majdnem százezer emberéletet követelt az Egyesült Királyság történelmének leghalálosabb havazása

Az Egyesült Királyság történelmének leghalálosabb havazása három teljes hónapig tartott, és -22 Celsius fokra hűlt a hőmérséklet. A kegyetlen időjárás miatt leállt a közlekedés, befagyott a vízvezeték, nem volt áram, a madarak holtan hullottak a jeges égből, és 90 ezer ember halt meg, befagyott a tenger és a Temze, tönkrement a mezőgazdaság, emiatt pedig az élelmiszerárak az egekbe szöktek.