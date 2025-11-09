Veszélyes kaland: hegymászók rekedtek a meredek sziklafalon, helikopter vitte le őket

A rendőrség tájékoztatása szerint a négyfős hegymászó társaság szombaton hajnalban indult útnak a Hochleckenkogel (1691 m) csúcs felé, majd onnan a Brunnkogel (1708 m) és a Hoher Spielberg (1538 m) irányába folytatták túrájukat. A tervezett útvonal egy alkalmazás alapján készült, amely a „Hintere Spielberg Rinne” nevű, meredek lejtőt jelölte ki visszaútként - írja a nachrichten.at.

Hegymászók rekedtek a sziklákon: helikopter hozta le őket a biztos halál elől (Illusztráció!)

Fotó: Unsplash

Amikor azonban a csoport 1380 méteres magasságba ért, kiderült, hogy a terep jóval veszélyesebb, mint gondolták. Két hegymászó megpróbálta leereszkedni a sziklás falon, a másik kettő viszont a meredek peremen ragadt.

Ők 11:40 körül vészjelzést adtak le, és mintegy egy órával később a rendőrségi helikopter személyzete biztonságban kimentette őket. A másik két társuk saját erejükből jutott le a hegy lábáig.

Két hegymászót a Grossglockneren is menteni kellett

Nem ez volt az egyetlen incidens a hétvégén. Szombat délután a Grossglockneren, Ausztria legmagasabb hegyén, két német hegymászó szintén bajba került. A 20 és 21 éves férfiak a Lucknerhaus irányából próbálták megmászni a csúcsot, ám az „Eisleitl” szakaszán elakadtak, és nem tudták folytatni az útjukat - tájékoztat az MTI.

Ők is segélyhívást indítottak, majd a „Libelle Tirol” nevű rendőrségi helikopter kötélen mentette le őket a hegyről. Szerencsére mindkét férfi sértetlenül került le a völgybe.

A hegyimentők figyelmeztetnek: ne bízzon vakon a navigációs alkalmazásokban

A hatóságok arra hívták fel a figyelmet, hogy a digitális túraútvonalak sok esetben nem veszik figyelembe a terep valós meredekségét vagy az aktuális időjárási körülményeket. A hegymászók számára elengedhetetlen, hogy mindig ellenőrizzék a hivatalos hegyi útvonalakat, és szükség esetén konzultáljanak tapasztalt túravezetőkkel.

A hétvégi események újra rámutatnak arra, mennyire kiszámíthatatlanok a hegyi viszonyok, és milyen gyorsan válhat egy túra életveszélyessé.

