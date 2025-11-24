Hírlevél

Rendkívüli!

Felmossák a padlót Zelenszkijjel – ezt már nem tudja elkenni

Új részletek derültek ki a Sea World helikopter-balesetről

31 perce
A nyomozók olyan felvételeket mutattak be, amelyek eddig nem kerültek nyilvánosságra. A helikopter-baleset részletei új megvilágításba helyezik a 2023-as tragédiát, és rávilágítanak arra, mi történhetett a Gold Coast egén azon a végzetes napon.
A helikopter-baleset Ausztrália egyik legsúlyosabb légibalesete volt, amelyben négy ember – egy brit házaspár, a Sea World pilótája és egy ausztrál édesanya – vesztette életét. A két sétarepülést végző helikopter a Gold Coast felett ütközött össze, mindössze másodpercekkel azután, hogy az egyik gép felszállt. A most bemutatott felvételek és tanúvallomások a tragédia minden eddiginél részletesebb képét adják, miközben a vizsgálat továbbra is a felelősség és a rendszerhibák feltárására fókuszál - írja a Daily Mail.

Mi vezetett a repülőgép-balesethez?

A vizsgálat szerint a pilóták egyszerűen nem látták egymást a kritikus másodpercekben. Bár mindkét helikopter tapasztalt irányító kezében volt, a rádiókommunikációban tapasztalt hibák és a látási viszonyok együtt olyan helyzetet teremtettek, amely percek alatt tragédiához vezetett. A gépek útvonalai részben keresztezték egymást, és a másodperceken múló reakcióidő végül nem bizonyult elegendőnek.

Milyen hibákat tárt fel a Gold Coast-i tragédia vizsgálata?

Az Ausztrál Közlekedésbiztonsági Hivatal (ATSB) megállapította, hogy több hiányosság is közrejátszott. A hibás rádiókészülékek, a túlzsúfolt légtér, valamint a kommunikációs protokoll hiányosságai mind jelentősen növelték a kockázatot. A rendkívül rövid felszállási és megközelítési idő tovább csökkentette a reakció lehetőségét. A jelentés szerint a tragédia elkerülhető lett volna, ha az üzemeltető korábban módosítja a biztonsági eljárásokat.

Miért nem látta egymást a két pilóta a végzetes ütközés előtt?

A vizsgálatot segítő jogászok szerint az egyik gép kabinjának felső részén lévő keret részben kitakarhatta a másikat, miközben a napállás is rontotta a láthatóságot. A rádiós figyelmeztetések nem jutottak megfelelően célba, így mindkét pilóta abban a hitben repült tovább, hogy biztonságos pályán halad.

Milyen következményekkel járhat az inquest a Sea World működésére?

A jogi szakértők szerint akár büntetőeljárások indítása is szóba kerülhet, amennyiben a vizsgálat bizonyítja, hogy az üzemeltető nem megfelelően kezelte a kockázati tényezőket. A Coroner három héten át tartó meghallgatás-sorozata elsősorban arra keres választ, miért repült egyszerre túl sok gép ugyanabban a légtérben, és hogyan lehet a jövőben hasonló tragédiákat megelőzni.

