Új részletek derültek ki a Sea World helikopter-balesetről

A helikopter-baleset Ausztrália egyik legsúlyosabb légibalesete volt, amelyben négy ember – egy brit házaspár, a Sea World pilótája és egy ausztrál édesanya – vesztette életét. A két sétarepülést végző helikopter a Gold Coast felett ütközött össze, mindössze másodpercekkel azután, hogy az egyik gép felszállt. A most bemutatott felvételek és tanúvallomások a tragédia minden eddiginél részletesebb képét adják, miközben a vizsgálat továbbra is a felelősség és a rendszerhibák feltárására fókuszál - írja a Daily Mail.
Mi vezetett a repülőgép-balesethez?
A vizsgálat szerint a pilóták egyszerűen nem látták egymást a kritikus másodpercekben. Bár mindkét helikopter tapasztalt irányító kezében volt, a rádiókommunikációban tapasztalt hibák és a látási viszonyok együtt olyan helyzetet teremtettek, amely percek alatt tragédiához vezetett. A gépek útvonalai részben keresztezték egymást, és a másodperceken múló reakcióidő végül nem bizonyult elegendőnek.
Milyen hibákat tárt fel a Gold Coast-i tragédia vizsgálata?
Az Ausztrál Közlekedésbiztonsági Hivatal (ATSB) megállapította, hogy több hiányosság is közrejátszott. A hibás rádiókészülékek, a túlzsúfolt légtér, valamint a kommunikációs protokoll hiányosságai mind jelentősen növelték a kockázatot. A rendkívül rövid felszállási és megközelítési idő tovább csökkentette a reakció lehetőségét. A jelentés szerint a tragédia elkerülhető lett volna, ha az üzemeltető korábban módosítja a biztonsági eljárásokat.
Miért nem látta egymást a két pilóta a végzetes ütközés előtt?
A vizsgálatot segítő jogászok szerint az egyik gép kabinjának felső részén lévő keret részben kitakarhatta a másikat, miközben a napállás is rontotta a láthatóságot. A rádiós figyelmeztetések nem jutottak megfelelően célba, így mindkét pilóta abban a hitben repült tovább, hogy biztonságos pályán halad.
Milyen következményekkel járhat az inquest a Sea World működésére?
A jogi szakértők szerint akár büntetőeljárások indítása is szóba kerülhet, amennyiben a vizsgálat bizonyítja, hogy az üzemeltető nem megfelelően kezelte a kockázati tényezőket. A Coroner három héten át tartó meghallgatás-sorozata elsősorban arra keres választ, miért repült egyszerre túl sok gép ugyanabban a légtérben, és hogyan lehet a jövőben hasonló tragédiákat megelőzni.
Tragikus helikopter-balesetben vesztette életét a sztárséf
Gyászol Dél-Afrika: a népszerű tévés séf és pilóta, Mynie Steffens, 43 évesen hunyt el hétfő reggel. A helikopter-baleset híre sokkolta a rajongókat és a szakmát, hiszen az életvidám műsorvezető a szenvedélyét követte a levegőben is.
Helikopter zuhant az emberek közé
Súlyos helikopter-baleset történt a kaliforniai Huntington Beachen, amikor egy gép irányíthatatlanná vált, és a part menti pálmafák közé csapódott. A helikopter-baleset során öt embert kellett kórházba szállítani — kettőt a fedélzetről, hármat pedig az utcáról.