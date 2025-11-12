Tragikus helikopter-baleset – egy ország gyászolja a sztárséfet

A helyi hatóságok közlése szerint a tragikus helikopter-baleset hétfőn reggel, körülbelül 8 órakor történt az Eastern Cape tartományban. Mynie Steffens éppen növényvédő szereket permetezett a citrusföldek felett, amikor helikopterével egy nagyfeszültségű vezetéknek ütközött és lezuhant – írj a NewYorkPost.

Elhunyt Mynie Steffens – a bátor tévés séf és pilóta, aki egy tragikus helikopter-baleset során vesztette életét Dél-Afrikában. Fotó:Illusztráció/Unplash

A George Herald szerint a gép a becsapódás erejétől teljesen összeroncsolódott. A hatóságok megerősítették, hogy a helikopter „jelentős károkat szenvedett az ütközés következtében.”

A dél-afrikai Exec Ops által megosztott fotókon a roncs darabjai láthatók a farm közelében. A hatóság részvétét fejezte ki:„Gondolataink és imáink minden érintettel vannak ebben a tragédiában.”

🚨 BREAKING NEWS UPDATE



Monday, 10 November 2025

Images: Exec Ops



SAPS Media have confirmed that an inquest docket has been opened after a pilot tragically lost her life this morning when her helicopter crashed on a farm outside Patensie, Eastern Cape.

It is alleged that a…



pic.twitter.com/k6gmErh8fz — RaiZel (@landbourainier) November 10, 2025

Helikopter-baleset után gyászolja Dél-Afrika Mynie Steffens emlékét

Mynie Steffens a VIA csatorna Speel met Vuur című műsorának házigazdája volt, amelyet középiskolai barátjával, Aldi van der Walttal vezetett.

2021-ben jelent meg szakácskönyve, a Mynie Plays with Fire, amely a dél-afrikai braai — a nyílt lángon készülő barbecue — legjobb receptjeit mutatta be.

A tévés séf gyakran osztott meg videókat helikopteres repüléseiről, követői imádták bátor és szenvedélyes személyiségét.

