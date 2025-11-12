Tragikus helikopter-baleset – egy ország gyászolja a sztárséfet

A helyi hatóságok közlése szerint a tragikus helikopter-baleset hétfőn reggel, körülbelül 8 órakor történt az Eastern Cape tartományban. Mynie Steffens éppen növényvédő szereket permetezett a citrusföldek felett, amikor helikopterével egy nagyfeszültségű vezetéknek ütközött és lezuhant – írj a NewYorkPost.
A George Herald szerint a gép a becsapódás erejétől teljesen összeroncsolódott. A hatóságok megerősítették, hogy a helikopter „jelentős károkat szenvedett az ütközés következtében.”
A dél-afrikai Exec Ops által megosztott fotókon a roncs darabjai láthatók a farm közelében. A hatóság részvétét fejezte ki:„Gondolataink és imáink minden érintettel vannak ebben a tragédiában.”
Helikopter-baleset után gyászolja Dél-Afrika Mynie Steffens emlékét
Mynie Steffens a VIA csatorna Speel met Vuur című műsorának házigazdája volt, amelyet középiskolai barátjával, Aldi van der Walttal vezetett.
2021-ben jelent meg szakácskönyve, a Mynie Plays with Fire, amely a dél-afrikai braai — a nyílt lángon készülő barbecue — legjobb receptjeit mutatta be.
A tévés séf gyakran osztott meg videókat helikopteres repüléseiről, követői imádták bátor és szenvedélyes személyiségét.
Kiderül valaha az igazság? — a szakértő drámai részleteket árult el a kenyai repülőgép-balesetről
Felfoghatatlan tragédia történt október 28-án reggel Kenyában — lezuhant egy Cessna Caravan, fedélzetén az ismert magyar sportvezetővel, Süllős Gyulával és családjával. A kenyai repülőgép-baleset okai máig tisztázatlanok, és egy szakértő szerint talán soha nem is tudjuk meg, mi vezetett a tragédiához.
„Súlyos hibát követhetett el a pilóta” — új részletek derültek ki a kenyai repülőgép-balesetről
A szakértők szerint több körülmény együttese vezethetett a tragédiához. A kenyai repülőgép-baleset kapcsán Besenyei Péter is megszólalt, aki szerint a pilóta döntése is szerepet játszhatott a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetőjét, Süllős Gyulát is érintő szerencsétlenségben.