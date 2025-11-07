Lezuhant egy turistákat szállító helikopter, sokan meghaltak

Súlyos helikopter-baleset rázta meg Oroszországot pénteken. Egy turistákat szállító Ka–226-os helikopter lezuhant Dagesztánban, a Kaszpi-tenger partján. Négy ember életét vesztette, hárman megsérültek.

Helikopter-baleset Oroszországban (A kép illusztráció, rajta egy hegyimentő helikopter)

Fotó: Artur Widak / AFP

Helikopter-baleset az oroszországi Dagesztánban

A pénteki katasztrófa a Kaszpi-tenger partján történt, Dagesztán Acsi-Szu nevű települése közelében, mintegy 40 kilométerre Mahacskalától. A Ka–226 típusú orosz helikopter hét utast szállított, amikor a levegőben műszaki hiba léphetett fel, majd a gép lezuhant. A tragédiában négy ember meghalt, hárman túléltek, de sérüléseket szenvedtek.

A helyi hatóságok szerint a helikopter a felszállást követően vesztette el a magasságát, majd a Kaszpi-tenger partvidékén, egy dombos területen csapódott a földnek. A roncsok között azonnal megkezdték a kutatást, a mentőalakulatok perceken belül a helyszínre érkeztek.

A baleset pontos okát még vizsgálják, de a Ka–226-os típusú helikopterek korábban is több hasonló incidens részesei voltak Oroszországban.

A fedélzeten hét ember utazott, köztük több turista is. Négyen a helyszínen meghaltak, három embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba – írja a Lenta.ru.