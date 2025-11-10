Hibátlan gyerekek létrehozásán dolgoznak az amerikai techcégek

A startup, amely a Preventive nevet viseli, emberi embriók génszerkesztésén dolgozik – vagyis azon, hogy hibátlan gyerekeket hozzanak létre. Az Egyesült Államokban szigorúan tiltott bármilyen génmódosított embrióból származó terhesség létrehozása, mégis a Preventive kutatásai veszélyesen közel járnak ehhez a ponthoz, számolt be a New York Post. A Wall Street Journal szerint a vállalat 30 millió dollárt (közel 10 milliárd forint) gyűjtött össze, és San Franciscóban már laboratóriumi kísérleteket végez a módszer tökéletesítésére.
A cég alapítója, Lucas Harrington, a híres CRISPR-géntechnológia egyik korábbi kutatója, azt állítja, hogy céljuk csupán a örökletes betegségek megszüntetése – de kritikusai szerint ez csak az első lépés a „dizájnerbabák” irányába.
Nem akarjuk siettetni a dolgokat. Kutatásaink nyilvánosak lesznek, akár pozitív, akár negatív eredményt hoznak
– mondta Harrington a lapnak.
Techmilliárdosok hisznek a hibátlan gyerekekben
A Preventive mögött óriási nevek sorakoznak. Sam Altman férje, az ausztrál szoftvermérnök, Oliver Mulherin elárulta, ő is támogattta a befektetést, mondván, ezzel nagy célt szolgálnak:
segíteni akarnak a családoknak, hogy egészséges gyermekük szülessen.
A Coinbase alapítója, Brian Armstrong még ennél is tovább ment: közösségi oldalán kijelentette, hogy az embriók korrekciója sokkal egyszerűbb, mint később kezelni a betegségeket.
Izgatottan támogatom ezt a projektet – írta, hozzátéve, hogy a génszerkesztés lehet a jövő egészségügyének kulcsa.
A tudósok nagyon kiakadtak
A tudományos világ azonban nem lelkesedéssel, hanem felháborodással reagált. Fyodor Urnov, a Kaliforniai Egyetem neves genetikus professzora szerint a Preventive csapata vagy hazudik, vagy teljesen elrugaszkodott a valóságtól.
Ezek az emberek, a zsebükben rengeteg pénzzel, a ‘babafejlesztésen’ dolgoznak – ez már nem tudomány, hanem modern eugenika
– jelentette ki.
A kritikusok attól tartanak, hogy a cég külföldi országokban, például az Egyesült Arab Emírségekben folytathatja a kísérleteket, ahol lazábbak a szabályok. A történet sokaknak a 2018-as kínai botrányt juttatja eszébe, amikor He Jiankui tudós létrehozta a világ első génszerkesztett babáit – és ezért három év börtönt kapott. Most úgy tűnik, a történelem megismételheti önmagát – csak épp az amerikai techvilág támogatásával.
A Preventive védekezik: „Mi csak segíteni akarunk”
Harrington és csapata azt hangoztatja, hogy az elsődleges céljuk a súlyos öröklött betegségek, például a cisztás fibrózis vagy a sarlósejtes vérszegénység megelőzése. De a határvonal igen vékony: hol ér véget a gyógyítás, és hol kezdődik az ember „tökéletesítése”?
A Preventive honlapja szerint ők egy társadalmi hasznot is szem előtt tartó vállalat. Küldetésük:
A születés előtti génszerkesztés felelős fejlesztése az emberi egészség érdekében.
A babagén-módosító orvos semmit nem bánt meg
Az Origón arról is beszámoltunk korábban, hogy a fentebb említett kínai genetikus, aki a babagének módosítása miatt kapott börtönbüntetést, újrakezdte a kutatást az emberi embrió genomjának szerkesztésével kapcsolatban. He Jiankui azt állítja, hogy "a társadalom előbb-utóbb elfogadja ezt a tevékenységet".
Súlyos következménye lehet a mesterséges embernek
Az Origón nyáron írtunk arról, hogy egy brit kutatócsoport olyan technológiát fejleszt, amellyel mesterségesen állíthatnak elő emberi DNS-t. A projektet a világ legnagyobb egészségügyi jótékonysági szervezete, a Wellcome Trust finanszírozza, és ha sikerrel járnak, alapjaiban változtathatják meg az orvostudományt. A szintetikus biológia új mérföldkő lehet, de komoly etikai aggályok is felmerülnek.