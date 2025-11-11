Tömegesen kapnak lángra ezek a hibrid autók, amelyek nálunk is kaphatók

Hírlevél

Több mint 320 ezer Jeepet hívnak vissza akkumulátortűz-veszély miatt világszerte. Az amerikai márka plug-in hibrid autóinak tulajdonosai számoltak be tűzesetről.
hibrid autóakkumlátorStellantis CsoportJeepStellantisvisszahívás

A Stellantis-csoport több mint 320 ezer plug-in hibrid autót, egészen pontosan Jeep Wrangler 4xe és Jeep Grand Cherokee 4xe modelleket hív vissza az Egyesült Államokban, miután a közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA) figyelmeztetett: az akkumulátorok túlmelegedhetnek, ami tűzveszélyt okozhat.

RICHMOND, CALIFORNIA - APRIL 05: Jeep Wrangler 4Xe plug-in hybrids are displayed on the sales lot at Hilltop Chrysler Jeep Dodge Ram on April 05, 2024 in Richmond, California. U.S. car companies are shifting focus from electric vehicles to hybrids as sales of gas-electric hybrid vehicles are surging past sales of electric vehicles. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), hibrid autó
A Jeep Wrangler 4xe hibrid autói is érintettek a visszahívásban
Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A visszahívás világszerte mintegy 375 ezer járművet érint. A cég közölte, hogy a probléma hátterében az akkumulátor belső szerkezetének hibája állhat, amely a Samsung SDI által gyártott cellákban fordul elő. Eddig 19 tűzesetet és egy sérülést jelentettek az érintett modellekkel kapcsolatban – írja a Reuters.

Hazai hibrid autók is érintettek lehetnek

A Stellantis arra kérte az autósokat, hogy a javításig ne töltsék a járműveket, és ne parkoljanak zárt helyen, például garázsban. A mostani intézkedés a 2020–2025 között gyártott Wrangler 4xe és a 2022–2026-os Grand Cherokee 4xe modelleket érinti. 

A számokból kiderül, hogy az autók többségét az Egyesült Államokban adtak el, de a fennmaradó 55 ezerből valamennyi – minden bizonnyal – Európába is eljutott, hiszen mindkét modellt forgalmazzák itt is, így nálunk is. 

A magyar tulajdonosoknak érdemes ellenőrizniük a kocsijuk alvázszámát a márkakereskedésben, és óvatosan használni az autót, amíg a gyártó végleges megoldást nem kínál.

Az Origo is beszámolt arról a napokban, hogy menet közben robbantak le a Jeep Wrangler 4xe hibrid modelljei a hibás szoftverfrissítéstől. A terepjárók tulajdonosai azt tapasztalták, hogy nem volt hajlandó többé gyorsítani az autójuk. Emiatt az út szélén ragadtak a kocsikkal, és nem tudtak mit kezdeni vele.

 

