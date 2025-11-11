Tömegesen kapnak lángra ezek a hibrid autók, amelyek nálunk is kaphatók

A Stellantis-csoport több mint 320 ezer plug-in hibrid autót, egészen pontosan Jeep Wrangler 4xe és Jeep Grand Cherokee 4xe modelleket hív vissza az Egyesült Államokban, miután a közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA) figyelmeztetett: az akkumulátorok túlmelegedhetnek, ami tűzveszélyt okozhat.

A Jeep Wrangler 4xe hibrid autói is érintettek a visszahívásban

Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A visszahívás világszerte mintegy 375 ezer járművet érint. A cég közölte, hogy a probléma hátterében az akkumulátor belső szerkezetének hibája állhat, amely a Samsung SDI által gyártott cellákban fordul elő. Eddig 19 tűzesetet és egy sérülést jelentettek az érintett modellekkel kapcsolatban – írja a Reuters.

Hazai hibrid autók is érintettek lehetnek

A Stellantis arra kérte az autósokat, hogy a javításig ne töltsék a járműveket, és ne parkoljanak zárt helyen, például garázsban. A mostani intézkedés a 2020–2025 között gyártott Wrangler 4xe és a 2022–2026-os Grand Cherokee 4xe modelleket érinti.

A számokból kiderül, hogy az autók többségét az Egyesült Államokban adtak el, de a fennmaradó 55 ezerből valamennyi – minden bizonnyal – Európába is eljutott, hiszen mindkét modellt forgalmazzák itt is, így nálunk is.

A magyar tulajdonosoknak érdemes ellenőrizniük a kocsijuk alvázszámát a márkakereskedésben, és óvatosan használni az autót, amíg a gyártó végleges megoldást nem kínál.

Az Origo is beszámolt arról a napokban, hogy menet közben robbantak le a Jeep Wrangler 4xe hibrid modelljei a hibás szoftverfrissítéstől. A terepjárók tulajdonosai azt tapasztalták, hogy nem volt hajlandó többé gyorsítani az autójuk. Emiatt az út szélén ragadtak a kocsikkal, és nem tudtak mit kezdeni vele.