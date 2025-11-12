Fokozódik a feszültség – Amerika és Kína között új hidegháború robbant ki?

A szakértők szerint a mesterséges intelligencia körüli hidegháború már most meghatározza a globális hatalmi viszonyokat. Az Egyesült Államok és Kína közötti technológiai verseny az elmúlt években egyre élesebbé vált, különösen a mesterséges intelligencia fejlesztése terén. A Center for Security Policy szerint Kína célja, hogy 2030-ra globális MI-nagyhatalommá váljon, miközben az Egyesült Államok megőrizné jelenlegi vezető szerepét - tájékoztat a Fox News.

Kína és az Egyesült Államok rivalizálása a digitális hidegháború korszakát idézi

Fotó: ICHIRO OHARA / Yomiuri

A jelentés figyelmeztet: ha a kínai tervek megvalósulnak, az USA nemcsak gazdasági, hanem stratégiai fölényét is elveszítheti.

A dokumentum szerint a Kínai Kommunista Párt nemcsak a civil szférában kívánja felhasználni a mesterséges intelligenciát, hanem katonai fejlesztések és fegyverrendszerek területén is. A jelentés „létfontosságú veszélynek” nevezi, ha a technológiai szabványokat Peking diktálhatja világszinten.

Miért nevezik az AI versenyt új hidegháborúnak?

A szakértők szerint a „hidegháború” kifejezés azért találó, mert a két szuperhatalom – Kína és az Egyesült Államok – nem közvetlen katonai, hanem technológiai, gazdasági és információs fronton vívja csatáját.

Az MI irányítása stratégiai előnyt jelent a gazdaságban, a kiberbiztonságban és a katonai tervezésben is. A mesterséges intelligencia uralása lehetővé teszi az adatáramlás, a döntéshozatal és a kommunikációs infrastruktúrák feletti kontrollt – ami a 21. században a hatalom egyik legfontosabb eszköze.

Hogyan fenyegeti Kína az USA AI fölényét?

A jelentés szerint Kína óriási erőforrásokat fordít arra, hogy elárassza a világpiacot olcsó, de fejlett MI-technológiákkal, ezzel kiszorítva az amerikai cégeket. A KKP célja, hogy a nemzetközi technológiai szabványokat saját érdekei mentén formálja, miközben katonai fejlesztéseiben integrálja a civil innovációkat.

Az úgynevezett „szuperkatonák”, drónrajok és autonóm fegyverrendszerek fejlesztése már zajlik – mindez arra utal, hogy Kína hosszú távon az MI-t a globális hatalmi egyensúly átalakítására használja.

