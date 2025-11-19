Megérkezett az első hó! Csíkszereda reggelre fehérbe borult

Az előrejelzéseknek megfelelően a térségben több helyen is jelentős mennyiségű hó hullott szerda hajnalra. Csíkszeredában hajnali két óra körül kezdett havazni, és rövid idő alatt 5–7 centiméteres, összefüggő hótakaró alakult ki – erről Korodi Attila polgármester tájékoztatta a lakosságot. Az Eco-Csík takarítócsapata már korán megkezdte a munkát: négy hóeltakarító gép dolgozik az utakon, kettő a járdákon, továbbá húsz munkás kézi erővel tisztítja a gyalogátkelőhelyeket - tájékoztat a Székelyhon.

Megérkezett az első hó Csíkszeredára – vastag hótakaró borítja a várost (Illusztráció!)

Fotó: Pexels

A térség magasabb pontjain még vastagabb hóréteg alakult ki

Nemcsak a város, hanem Hargitafürdő és a környező magasabb területek is fehér leplet kaptak. Hargitafürdőn 8–10 centiméteres hóréteg gyűlt össze reggelre, és a webkamerák tanúsága szerint Székelyvarság, a Madarasi Hargita, Gyergyócsomafalva, Homoródfürdő, a Bucsin-tető és Maroshévíz is télies képet mutat.

A sípályák környékén még nem jelentős a hóvastagság, de a tél egyértelműen megérkezett.

Havas utak és télies körülmények több országúton

A Hargita megyei prefektúra tájékoztatása szerint több országúton télies körülmények között zajlik a forgalom. A Parajdot Gyergyószentmiklóssal összekötő 13B jelzésű út, a Kászon és Csíkkozmás közötti 11B, valamint a Gyilkostó felé vezető 12C útszakasz is hóval borított.

Az éjszaka folyamán 250 tonna csúszásgátló anyagot szórtak ki, és 18 hóeke dolgozott a megyében.

Megérkezett az első hó, fehérbe borult a hegycsúcs

Nem csak Csíkszereda örülhetett. Megérkezett az idei tél első jele idehaza is: kedd reggelre Kékestetőn lehullottak az első hópelyhek.