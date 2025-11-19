Lesz idén fehér karácsony? Mutatjuk, hol garantált a hó!

Miközben a havas napok száma évről évre csökken, egyre többen egyre többen kezdenek el olyan helyeket keresni, ahol a hó még mindig a tél természetes része. Sokan vágynak valódi, fehér karácsonyra – és bár ezért néha messzebbre kell utazni, Európa még ma is bővelkedik olyan városokban, ahol a hó szinte garantált. Egy friss kutatás 60 európai úti célt vizsgált meg, hogy megtalálja azokat a helyeket, ahol a hó, a tiszta égbolt és a karácsonyi hangulat együtt alkotja a tökéletes téli menekülőútvonalat. A Daily Mail összegyűjtötte a toplista első öt helyezettjét.

A tél legnagyobb kérdése: hol lesz hó? – Fotó: Unsplash

Hol lesz idén fehér karácsony?

Hallstatt, Ausztria – A tó, a meredek hegyek és a varázslatos középkori utcák káprázatos látványt nyújtanak.

Reykjavík, Izland – Európa legészakibb fővárosában a hó nem ritka vendég: évente 254,6 mm-t mérnek. A város azonban nem csak erről híres – itt találkozhatunk az egyik leglenyűgözőbb természeti jelenséggel, az északi fénnyel is.

Rovaniemi, Finnország – Itt található a hivatalos Mikulásfalvaként ismert Santa Claus Village, ahol a hó, a rénszarvasok és a mesés tájak együtt teremtik meg az „igazi tél” élményét.

Tallinn, Észtország – A világ egyik legrégebbi – 1441 óta hagyományosan felállított – karácsonyfája épp olyan ikonikus, mint a hólepte, macskaköves utcák, ahol a karácsonyi vásárok meglepően megfizethetők.

Vilnius, Litvánia – A litván fővárost idén Európa karácsonyi fővárosának választották, itt található az egyik legjobb ár-érték arányú ünnepi vásár.

Ezek a városok nemcsak a garantált hóesés miatt vonzóak, hanem azért is, mert a tél valódi varázsát adják vissza. Ha idén olyan helyre utazna, ahol biztosan fehér lesz a karácsony, a fenti úti célok garantáltan nem okoznak csalódást.

Magyarországon is fehér lesz a karácsony?

Az utóbbi években enyhébb teleket tapasztaltunk, és a fehér karácsony inkább vágyálommá vált. A legfrissebb meteorológiai adatok szerint viszont idén a tél hidegebb és csapadékosabb lehet, mint korábban – a jóslatokkal azonban egyelőre még érdemes óvatosan bánni.