Putyin ellensége megdöbbentő jóslattal állt elő - szerinte ez fog történni a következő tíz évben

Hodorkovszkij szerint az egyetlen visszatartó erő, amely megakadályozhatja Oroszország további agresszióját Európa ellen, Vlagyimir Putyin meggyőződése lesz arról, hogy a Nyugat valóban képes katonai választ adni - írja a Politico.

Hodorkovszkij: új hidegháború jön Európában, akármi is történik Ukrajnában

Az üzletember emlékeztetett: a klasszikus hidegháború idején a Szovjetunió és a Nyugat fél évszázadon keresztül igyekezett egymást gyengíteni, anélkül hogy nyílt konfliktust vállaltak volna Európában. Hodorkovszkij úgy véli, hogy Moszkva most újra a felőrlés politikáját éleszti újjá, hibrid hadviseléssel és propagandával próbálva bomlasztani a Nyugat egységét.

A volt Jukosz-vezér azt mondta, a nyugati szankciók önmagukban nem képesek megtörni a Kremlt, mivel „nyomást gyakorolnak ugyan az orosz gazdaságra, de nem drámai mértékben”.

Hodorkovszkij az ukrán dróntámadásokat sem tartja döntő erejűnek az orosz hadigépezet ellen. „Még a legerősebb drón vagy a Tomahawk-rakéta is legfeljebb két hektárt képes eltalálni, miközben egy szibériai olajfinomító akár 1500 hektáron is elterül. A pusztítás mértéke tehát olyan, mintha valaki rálépne a másik lábára” – mondta.

A volt oligarcha szerint Putyin hatalmát csak az orosz hadsereg súlyos veresége törhette volna meg az ukrajnai háború első két évében. Ez azonban nem történt meg – így az a lehetőség, hogy Moszkvában belső politikai fordulat történjen, szerinte „végleg bezárult”.