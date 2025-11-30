Sokkoló tragédia: egy erdőben találták meg a 31 éves influenszer holttestét

A Kronen Zeitung – Ausztria legnagyobb napilapja – úgy tudja, hogy a nőt Szlovéniában, egy erdős területen fedezték fel, miután a barátja, aki állítólag beismerte, hogy megölte, elvezette a nyomozókat a holttesthez. A lap szerint a gyanúsítottat hétfőn vették őrizetbe, amikor a rendőrök a felgyújtott járműve közelében rátaláltak, adott hírt a történtekről a tmz.com.

Stefanie Pieper beuty influenszer holttestét egy szlovéniai erdőben találták meg (A kép illusztráció)

Fotó: Unsplash

Átvitte a holttestet a határon

A hatóságok állítólag azt is megállapították, hogy a férfi az elmúlt napokban többször ingázott Ausztria és Szlovénia között – ez is gyanúra adott okot. A részletek még tisztázatlanok, a rendőrség hivatalosan nem közölt minden információt, de a külföldi lapok szerint a férfi fojtogatásról beszélt a kihallgatás során.

Stefanie Pieper mindössze 31 éves volt. A tragédia híre letaglózta követőit, a közösségi médiában ezrek fejezik ki együttérzésüket.

