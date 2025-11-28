Közel 300 eltűnt a hongkongi tűz után – folyamatosan nő a halottak száma is

A hongkongi tűz a modern idők egyik legsúlyosabb városi katasztrófájává vált. A Wang Fuk Court több toronyházát érintő, napokon át tartó lángok teljesen letaglózták a várost: a hatóságok péntek reggelre bejelentették, hogy a tűzoltási munkálatok befejeződtek, ám a veszteségek sokkolóak. Legalább 94 ember vesztette életét, és közel 300 személy holléte ismeretlen, ami példátlan méretű eltűnéshullámot jelent Hongkong történetében – tájékoztat a BBC.

A hongkongi tűz már 94 halottat és több száz eltűntet hagyott maga után

Fotó: PETER PARKS / AFP

Rengeteg eltűnt – családok kétségbeesett kutatásban

Hongkongi tűzeset: közel 300 lakót nem találnak

A hongkongi tűz következtében több száz család maradt bizonytalanságban. A lakók egy része elmenekült, mások kórházakba kerültek, sokak sorsa viszont továbbra is ismeretlen.

A kórházak folyosóin napok óta kétségbeesett hozzátartozók várakoznak, fényképekkel, ruhadarabokkal próbálnak azonosítást kérni.

Egy 38 éves nő, Wong, sírva nyilatkozta a sajtónak:

Már harmadik napja járjuk a kórházakat. A sógornőmet és az ikertestvérét keressük. Senki nem tud semmit.

A hatóságok a közösségi központokban már fényképeket is mutatnak a megtalált áldozatokról, hátha így azonosítani tudják őket – drámai, de szükséges lépés.

A hongkongi tűz okai továbbra is vizsgálat alatt

Alacsony minőségű hálók, műanyag borítás – súlyos szabálytalanságok

A hongkongi tűz gyors terjedéséért felelős lehetett a toronyházak felújításánál használt nem megfelelő minőségű építési háló és műanyag burkolat, amely villámgyorsan lángra kapott.

A rendőrség már korábban őrizetbe vett több építőipari vezetőt gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával.

A hét emeletet érintő tűz másfél nap alatt pusztította el hét lakóépület jelentős részét. Több mint 76 sérültet ápolnak továbbra is kórházban, közülük többen kritikus állapotban vannak.

Hongkong megrendült: ezrek vesztették el mindenüket

Fotó: PETER PARKS / AFP

Hongkong legtragikusabb tűzesete évtizedek óta

A hongkongi tűz mostanra a város legpusztítóbb katasztrófájává vált 63 év óta.

A napok óta égő épületkomplexum környékét füst borítja, sok lakó számára pedig minden odaveszett: otthonuk, irataik, teljes életük munkája.