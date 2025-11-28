Közel 300 eltűnt a hongkongi tűz után – folyamatosan nő a halottak száma is

Hírlevél

Tovább nő a tragédia súlya: a hongkongi tűz már legalább 94 halálos áldozatot követelt, és közel 300 ember továbbra is eltűntként szerepel a listán. A hongkongi tűz minden eddiginél nagyobb pusztítást végzett, miközben a családok kétségbeesetten kutatnak szeretteik után.
A hongkongi tűz a modern idők egyik legsúlyosabb városi katasztrófájává vált. A Wang Fuk Court több toronyházát érintő, napokon át tartó lángok teljesen letaglózták a várost: a hatóságok péntek reggelre bejelentették, hogy a tűzoltási munkálatok befejeződtek, ám a veszteségek sokkolóak. Legalább 94 ember vesztette életét, és közel 300 személy holléte ismeretlen, ami példátlan méretű eltűnéshullámot jelent Hongkong történetében – tájékoztat a BBC. 

hongkongi tűz - EDITORS NOTE: Graphic content / A body is transferred to be identified in the aftermath of a major fire that swept through several apartment blocks at the Wang Fuk Court residential estate in Hong Kong's Tai Po district on November 28, 2025. Families of the scores still missing after Hong Kong's worst blaze in decades scoured hospitals on November 28 as firefighting operations ended, with the death toll at least 94. (Photo by Peter PARKS / AFP)
A hongkongi tűz már 94 halottat és több száz eltűntet hagyott maga után
Fotó: PETER PARKS / AFP

Rengeteg eltűnt – családok kétségbeesett kutatásban

Hongkongi tűzeset: közel 300 lakót nem találnak

A hongkongi tűz következtében több száz család maradt bizonytalanságban. A lakók egy része elmenekült, mások kórházakba kerültek, sokak sorsa viszont továbbra is ismeretlen.
A kórházak folyosóin napok óta kétségbeesett hozzátartozók várakoznak, fényképekkel, ruhadarabokkal próbálnak azonosítást kérni.

Egy 38 éves nő, Wong, sírva nyilatkozta a sajtónak:

Már harmadik napja járjuk a kórházakat. A sógornőmet és az ikertestvérét keressük. Senki nem tud semmit.

A hatóságok a közösségi központokban már fényképeket is mutatnak a megtalált áldozatokról, hátha így azonosítani tudják őket – drámai, de szükséges lépés.

A hongkongi tűz okai továbbra is vizsgálat alatt

Alacsony minőségű hálók, műanyag borítás – súlyos szabálytalanságok

A hongkongi tűz gyors terjedéséért felelős lehetett a toronyházak felújításánál használt nem megfelelő minőségű építési háló és műanyag burkolat, amely villámgyorsan lángra kapott.
A rendőrség már korábban őrizetbe vett több építőipari vezetőt gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával.

A hét emeletet érintő tűz másfél nap alatt pusztította el hét lakóépület jelentős részét. Több mint 76 sérültet ápolnak továbbra is kórházban, közülük többen kritikus állapotban vannak.

Displaced residents are seen at a makeshift shelter inside a shopping mall near the scene of a major fire that swept through several apartment blocks at the Wang Fuk Court residential estate in Hong Kong's Tai Po district on November 28, 2025. Firefighters searched the last of the housing estate flats torched by Hong Kong's worst fire in decades on November 28, with the death toll rising to at least 94 overnight and scores still missing. (Photo by Peter PARKS / AFP)
Hongkong megrendült: ezrek vesztették el mindenüket
Fotó: PETER PARKS / AFP

Hongkong legtragikusabb tűzesete évtizedek óta

A hongkongi tűz mostanra a város legpusztítóbb katasztrófájává vált 63 év óta.
A napok óta égő épületkomplexum környékét füst borítja, sok lakó számára pedig minden odaveszett: otthonuk, irataik, teljes életük munkája.

A hatóságok várhatóan a mai nap során tartanak újabb sajtótájékoztatót, ahol további részleteket közölnek az eltűntekről és a katasztrófa okairól.

