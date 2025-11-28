Közel 300 eltűnt a hongkongi tűz után – folyamatosan nő a halottak száma is

A hongkongi tűz a modern idők egyik legsúlyosabb városi katasztrófájává vált. A Wang Fuk Court több toronyházát érintő, napokon át tartó lángok teljesen letaglózták a várost: a hatóságok péntek reggelre bejelentették, hogy a tűzoltási munkálatok befejeződtek, ám a veszteségek sokkolóak. Legalább 94 ember vesztette életét, és közel 300 személy holléte ismeretlen, ami példátlan méretű eltűnéshullámot jelent Hongkong történetében – tájékoztat a BBC.
Rengeteg eltűnt – családok kétségbeesett kutatásban
Hongkongi tűzeset: közel 300 lakót nem találnak
A hongkongi tűz következtében több száz család maradt bizonytalanságban. A lakók egy része elmenekült, mások kórházakba kerültek, sokak sorsa viszont továbbra is ismeretlen.
A kórházak folyosóin napok óta kétségbeesett hozzátartozók várakoznak, fényképekkel, ruhadarabokkal próbálnak azonosítást kérni.
Egy 38 éves nő, Wong, sírva nyilatkozta a sajtónak:
Már harmadik napja járjuk a kórházakat. A sógornőmet és az ikertestvérét keressük. Senki nem tud semmit.
A hatóságok a közösségi központokban már fényképeket is mutatnak a megtalált áldozatokról, hátha így azonosítani tudják őket – drámai, de szükséges lépés.
A hongkongi tűz okai továbbra is vizsgálat alatt
Alacsony minőségű hálók, műanyag borítás – súlyos szabálytalanságok
A hongkongi tűz gyors terjedéséért felelős lehetett a toronyházak felújításánál használt nem megfelelő minőségű építési háló és műanyag burkolat, amely villámgyorsan lángra kapott.
A rendőrség már korábban őrizetbe vett több építőipari vezetőt gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával.
A hét emeletet érintő tűz másfél nap alatt pusztította el hét lakóépület jelentős részét. Több mint 76 sérültet ápolnak továbbra is kórházban, közülük többen kritikus állapotban vannak.
Hongkong legtragikusabb tűzesete évtizedek óta
A hongkongi tűz mostanra a város legpusztítóbb katasztrófájává vált 63 év óta.
A napok óta égő épületkomplexum környékét füst borítja, sok lakó számára pedig minden odaveszett: otthonuk, irataik, teljes életük munkája.
A hatóságok várhatóan a mai nap során tartanak újabb sajtótájékoztatót, ahol további részleteket közölnek az eltűntekről és a katasztrófa okairól.
