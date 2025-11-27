Hongkongi tűz: porig égett a toronykomplexum – megrázó videó

A hongkongi hatóságok csütörtökön is folytatták a küzdelmet azzal a pusztító tűzviharral szemben, amely a Wang Fuk Court toronykomplexumban keletkezett, és modern kori történelmük egyik legsúlyosabb tragédiájává vált. A hongkongi tűz már legalább 44 ember életét követelte, közel 300 lakó sorsa pedig továbbra is ismeretlen. A lángok megfékezésén és a mentési műveletek végrehajtásán túl a hatóságok most a felelősség kérdését is vizsgálják, miután több gyanús körülmény is napvilágra került – tájékoztat a Euronews.com.

Hongkongi tűz: több mint 40 halott, százak még mindig eltűntek

Fotó: TOMMY WANG / AFP

Hongkongi tűz: hogyan terjedhetett ekkora pusztítás?

A hongkongi tűz szerdán délután keletkezett egy 32 emeletes toronyház külső állványzatán, ahonnan gyorsan átterjedt több épületre is. A rendkívül gyors terjedést a vizsgálatok szerint az is elősegíthette, hogy a magasépületek külső falainak anyagai nem feleltek meg a tűzállósági előírásoknak.

A bambuszállványzat, a szeles időjárás és az építési háló kombinációja olyan „tökéletes vihart” teremtett, amely ellen még a tapasztalt tűzoltók is nehezen tudtak küzdeni.

Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb katasztrófája rázta meg a várost

Fotó: STR / AFP

Csütörtök reggelre négy toronyban sikerült megfékezni a lángokat, de a többi épületben továbbra is sűrű füst gomolygott. A tűzoltók szerint a törmelék és az állványzatok omladozása, valamint a rendkívül magas hőmérséklet jelentősen akadályozta a mentést.

Súlyos felelősség gyanúja – őrizetbe vételek és szabálytalanságok

A hatóságok három embert – egy építőipari cég vezetőit és egy mérnöki tanácsadót – vettek őrizetbe gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt. A rendőrség szerint okkal feltételezhető, hogy az építkezésért felelős vállalat súlyos mulasztást követett el. Több torony liftcsarnokai közelében ugyanis erősen gyúlékony anyagokat találtak, hungarocellre erősítve, ami tovább gyorsíthatta a tűz terjedését. A vizsgálat jelenleg is folyik.

A tragédia súlyosságát jelzi, hogy egy tűzoltó is az áldozatok között van.

Emellett legalább 62 ember megsérült, többen égési vagy belégzési sérüléseket szenvedtek.

Így terjedt el a pusztító lángtenger

Fotó: LUI SIU WAI / XINHUA / AFP

Lakók ezrei kényszerültek menekülésre – sokak sorsa továbbra is ismeretlen

A komplexum közel 2000 lakást foglal magában, mintegy 4800 lakóval, köztük sok idős emberrel. A tragédia éjszakáján mintegy 1000 embert kellett evakuálni ideiglenes menedékhelyekre.

John Lee hongkongi vezető tájékoztatása szerint jelenleg 279 személyt tartanak eltűntként nyilván,

és a mentési munkálatok továbbra is zajlanak.

A szakértők szerint ilyen méretű tömeges eltűnésre évtizedek óta nem volt példa Hongkongban.