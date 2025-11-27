Hongkongi tűz: porig égett a toronykomplexum – megrázó videó

Hírlevél

Hongkong történetének egyik legsúlyosabb tűzvésze rázta meg a várost, amely már több mint negyven halálos áldozatot követelt. A hongkongi tűz terjedése, okai és a felelősség kérdése továbbra is számos megválaszolatlan kérdést hordoz.
A hongkongi hatóságok csütörtökön is folytatták a küzdelmet azzal a pusztító tűzviharral szemben, amely a Wang Fuk Court toronykomplexumban keletkezett, és modern kori történelmük egyik legsúlyosabb tragédiájává vált. A hongkongi tűz már legalább 44 ember életét követelte, közel 300 lakó sorsa pedig továbbra is ismeretlen. A lángok megfékezésén és a mentési műveletek végrehajtásán túl a hatóságok most a felelősség kérdését is vizsgálják, miután több gyanús körülmény is napvilágra került – tájékoztat a Euronews.com.

Hongkongi tűz - Thick smoke and flames rise as a major fire engulfs several apartment blocks at the Wang Fuk Court residential estate in Hong Kong's Tai Po district on November 26, 2025. At least four people were killed when a fire engulfed several high-rise blocks in a Hong Kong residential estate on November 26, the government said, with media reporting that some residents were trapped inside. (Photo by Tommy WANG / AFP)
Hongkongi tűz: több mint 40 halott, százak még mindig eltűntek
Fotó: TOMMY WANG / AFP

Hongkongi tűz: hogyan terjedhetett ekkora pusztítás?

A hongkongi tűz szerdán délután keletkezett egy 32 emeletes toronyház külső állványzatán, ahonnan gyorsan átterjedt több épületre is. A rendkívül gyors terjedést a vizsgálatok szerint az is elősegíthette, hogy a magasépületek külső falainak anyagai nem feleltek meg a tűzállósági előírásoknak. 

A bambuszállványzat, a szeles időjárás és az építési háló kombinációja olyan „tökéletes vihart” teremtett, amely ellen még a tapasztalt tűzoltók is nehezen tudtak küzdeni.

An onlooker takes photos as a major fire engulfs several apartment blocks at the Wang Fuk Court residential estate (background) in Hong Kong's Tai Po district on November 26, 2025. At least four people were killed when a fire engulfed several high-rise blocks in a Hong Kong residential estate on November 26, the government said, with media reporting that some residents were trapped inside. (Photo by AFP)
Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb katasztrófája rázta meg a várost 
Fotó: STR / AFP

Csütörtök reggelre négy toronyban sikerült megfékezni a lángokat, de a többi épületben továbbra is sűrű füst gomolygott. A tűzoltók szerint a törmelék és az állványzatok omladozása, valamint a rendkívül magas hőmérséklet jelentősen akadályozta a mentést.

Súlyos felelősség gyanúja – őrizetbe vételek és szabálytalanságok

A hatóságok három embert – egy építőipari cég vezetőit és egy mérnöki tanácsadót – vettek őrizetbe gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt. A rendőrség szerint okkal feltételezhető, hogy az építkezésért felelős vállalat súlyos mulasztást követett el. Több torony liftcsarnokai közelében ugyanis erősen gyúlékony anyagokat találtak, hungarocellre erősítve, ami tovább gyorsíthatta a tűz terjedését. A vizsgálat jelenleg is folyik.
A tragédia súlyosságát jelzi, hogy egy tűzoltó is az áldozatok között van. 

Emellett legalább 62 ember megsérült, többen égési vagy belégzési sérüléseket szenvedtek.

(251126) -- HONG KONG, Nov. 26, 2025 (Xinhua) -- This photo taken on Nov. 26, 2025 shows rescuers working on a residential building fire site in Hong Kong, south China. A fire broke out at a residential building in the Tai Po area of Hong Kong on Wednesday afternoon, leaving four people dead, according to a press release issued by the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) government. The Fire Services Department of the HKSAR government was notified of the incident at around 2:51 p.m. local time. Due to the fierce blaze, the department raised the alert to a No. 5 alarm fire at 6:22 p.m., which is the highest level in Hong Kong's fire alarm system. (Xinhua/Lui Siu Wai) (Photo by Lui Siu Wai / Xinhua via AFP)
Így terjedt el a pusztító lángtenger
Fotó: LUI SIU WAI / XINHUA / AFP

Lakók ezrei kényszerültek menekülésre – sokak sorsa továbbra is ismeretlen

A komplexum közel 2000 lakást foglal magában, mintegy 4800 lakóval, köztük sok idős emberrel. A tragédia éjszakáján mintegy 1000 embert kellett evakuálni ideiglenes menedékhelyekre. 

John Lee hongkongi vezető tájékoztatása szerint jelenleg 279 személyt tartanak eltűntként nyilván,

és a mentési munkálatok továbbra is zajlanak.
A szakértők szerint ilyen méretű tömeges eltűnésre évtizedek óta nem volt példa Hongkongban.

Firefighters spray water on flames as a major fire burns through several apartment blocks at the Wang Fuk Court residential estate in Hong Kong's Tai Po district on November 27, 2025. Firefighters were still dousing a devastating fire on November 27 which ripped through a Hong Kong high-rise complex, killing at least 44 people and leaving hundreds missing according to authorities. (Photo by Peter PARKS / AFP)
Reggelre négy toronyban sikerült megfékezni a lángokat - a leégett toronyház
Fotó: PETER PARKS / AFP

Történelmi léptékű tragédia – sötét emlékeket idéz a múltból

Ez a tűzvész az elmúlt évtizedek legtragikusabb esete Hongkongban. Legutóbb 1996 novemberében történt hasonló méretű katasztrófa, amikor egy kereskedelmi épületben keletkezett tűz 41 ember életét követelte. A mostani esemény súlyossága azonban ezt is felülmúlja, ami jól jelzi, mennyire váratlanul és brutálisan csapott le a pusztítás.

@channelnewsasia This timelapse video shows a massive fire still burning at the Wang Fuk Court residential complex in Tai Po, Hong Kong, after firefighters worked through the night to contain the blaze that began on Wednesday (Nov 26). Operations stretched beyond 15 hours, with crews still battling to bring the flames under control on Thursday morning. Firefighters struggled to reach the upper floors of the complex in what has become one of Hong Kong’s deadliest fires in decades. At least 44 people have died, and nearly 300 remain missing. #hongkong #hongkongnews #hongkongfire ♬ original sound - CNA

