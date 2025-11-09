Hírlevél

Nemcsak az alvását zavarja meg: a horkolás akár szívbetegséghez is vezethet

Sokan legyintenek rá, pedig a horkolás nemcsak zavaró hanghatás az éjszaka közepén. Az állandó horkolás és az ezzel járó légzéskimaradás hosszú távon súlyos egészségkárosodást okozhat – többek között növeli a magas vérnyomás, a szívinfarktus és a stroke kockázatát.
A horkolás a felső légutak részleges elzáródása miatt keletkezik, amikor alvás közben a garat izmai ellazulnak, és a levegő útját részben elzárják a lágy szövetek. Ez vibrációt okoz, amely a jól ismert horkoló hangot eredményezi.

A horkolás tönkreteheti a párkapcsolatát és az egészségét is
A horkolás tönkreteheti a párkapcsolatát és az egészségét is
Fotó: Pexels

Bár sokan ártalmatlannak hiszik, a rendszeres horkolás az úgynevezett alvási apnoé előjele is lehet – ez pedig már komoly veszélyt jelent az egészségre. Az apnoé során a légzés időszakosan leáll, a szervezet oxigénhiányos állapotba kerül, és az alvás minősége drasztikusan romlik - tájékoztat az Egészségkalauz.

Dr. Csóka János, a Fül-orr-gége Központ – Prima Medica főorvosa szerint a horkolás és a légzéskimaradás együttese hosszú távon szív- és érrendszeri problémákhoz, cukorbetegséghez, sőt akár stroke-hoz is vezethet.

A horkolás következményei: nem csak fáradtságot okoz

A tartós horkolás és az alvási apnoé miatt a szervezet folyamatos stressz alatt van. Az oxigénhiány és a megemelkedett adrenalinszint miatt:

  • nő a vérnyomás,
  • felgyorsul a pulzus,
  • és fokozódik a szív- és érrendszeri betegségek kockázata.

A betegek gyakran tapasztalnak:

  • reggeli fejfájást,
  • nappali fáradtságot és koncentrációzavart,
  • ingerlékenységet, csökkent libidót,
  • valamint magas vérnyomást.

A probléma nemcsak a horkolót érinti, hanem a hálótársat is, hiszen az éjszakai zaj és a megszakított alvás a másik fél pihenését is tönkreteheti.

Hogyan kezelhető a horkolás és az alvási apnoé?

A kezelés mindig az okok feltárásával kezdődik. A kivizsgálás során a fül-orr-gégész anatómiai eltéréseket keres (például orrsövényferdülés, polip, nagy mandulák), míg az alvásorvos éjszakai alvásvizsgálatot végez a légzési zavar pontos mérése érdekében.

A lehetséges megoldások:

  • Életmódváltás: testsúlycsökkentés, alkohol és dohányzás kerülése.
  • Alvási pozíció változtatása: a hát helyett oldalt fekve csökken a légúti elzáródás esélye.
  • Orrlégzés javítása: orrspray, orrszárnytágító, allergiakezelés.
  • CPAP-terápia: enyhe légnyomással működő készülék, amely éjszaka nyitva tartja a légutakat.
  • Sebészi beavatkozás: anatómiai eltérések esetén, például orrsövénykorrekció vagy garatplasztika.

Dr. Csóka János kiemeli, hogy a megfelelő kezelés nemcsak a horkolást szüntetheti meg, hanem 

jelentősen csökkentheti a szív- és érrendszeri kockázatokat, és javíthatja az életminőséget is.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni horkolás miatt?

Érdemes szakemberhez fordulni, ha az alábbi tünetek közül bármelyik tartósan fennáll:

  • éjszakai légzésszünetek, fulladásérzés,
  • reggeli fejfájás vagy szájszárazság,
  • nappali álmosság és koncentrációzavar,
  • magas vérnyomás,
  • ingerlékenység, hangulatingadozás.

A horkolás nem pusztán kellemetlen, hanem figyelmeztető jel is lehet. Az időben elvégzett kivizsgálás és kezelés segíthet elkerülni a komolyabb egészségügyi következményeket – és újra biztosíthatja a nyugodt, pihentető éjszakákat.

 

