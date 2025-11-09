Nemcsak az alvását zavarja meg: a horkolás akár szívbetegséghez is vezethet

A horkolás a felső légutak részleges elzáródása miatt keletkezik, amikor alvás közben a garat izmai ellazulnak, és a levegő útját részben elzárják a lágy szövetek. Ez vibrációt okoz, amely a jól ismert horkoló hangot eredményezi.
Bár sokan ártalmatlannak hiszik, a rendszeres horkolás az úgynevezett alvási apnoé előjele is lehet – ez pedig már komoly veszélyt jelent az egészségre. Az apnoé során a légzés időszakosan leáll, a szervezet oxigénhiányos állapotba kerül, és az alvás minősége drasztikusan romlik - tájékoztat az Egészségkalauz.
Dr. Csóka János, a Fül-orr-gége Központ – Prima Medica főorvosa szerint a horkolás és a légzéskimaradás együttese hosszú távon szív- és érrendszeri problémákhoz, cukorbetegséghez, sőt akár stroke-hoz is vezethet.
A horkolás következményei: nem csak fáradtságot okoz
A tartós horkolás és az alvási apnoé miatt a szervezet folyamatos stressz alatt van. Az oxigénhiány és a megemelkedett adrenalinszint miatt:
- nő a vérnyomás,
- felgyorsul a pulzus,
- és fokozódik a szív- és érrendszeri betegségek kockázata.
A betegek gyakran tapasztalnak:
- reggeli fejfájást,
- nappali fáradtságot és koncentrációzavart,
- ingerlékenységet, csökkent libidót,
- valamint magas vérnyomást.
A probléma nemcsak a horkolót érinti, hanem a hálótársat is, hiszen az éjszakai zaj és a megszakított alvás a másik fél pihenését is tönkreteheti.
Hogyan kezelhető a horkolás és az alvási apnoé?
A kezelés mindig az okok feltárásával kezdődik. A kivizsgálás során a fül-orr-gégész anatómiai eltéréseket keres (például orrsövényferdülés, polip, nagy mandulák), míg az alvásorvos éjszakai alvásvizsgálatot végez a légzési zavar pontos mérése érdekében.
A lehetséges megoldások:
- Életmódváltás: testsúlycsökkentés, alkohol és dohányzás kerülése.
- Alvási pozíció változtatása: a hát helyett oldalt fekve csökken a légúti elzáródás esélye.
- Orrlégzés javítása: orrspray, orrszárnytágító, allergiakezelés.
- CPAP-terápia: enyhe légnyomással működő készülék, amely éjszaka nyitva tartja a légutakat.
- Sebészi beavatkozás: anatómiai eltérések esetén, például orrsövénykorrekció vagy garatplasztika.
Dr. Csóka János kiemeli, hogy a megfelelő kezelés nemcsak a horkolást szüntetheti meg, hanem
jelentősen csökkentheti a szív- és érrendszeri kockázatokat, és javíthatja az életminőséget is.
Mikor érdemes orvoshoz fordulni horkolás miatt?
Érdemes szakemberhez fordulni, ha az alábbi tünetek közül bármelyik tartósan fennáll:
- éjszakai légzésszünetek, fulladásérzés,
- reggeli fejfájás vagy szájszárazság,
- nappali álmosság és koncentrációzavar,
- magas vérnyomás,
- ingerlékenység, hangulatingadozás.
A horkolás nem pusztán kellemetlen, hanem figyelmeztető jel is lehet. Az időben elvégzett kivizsgálás és kezelés segíthet elkerülni a komolyabb egészségügyi következményeket – és újra biztosíthatja a nyugodt, pihentető éjszakákat.