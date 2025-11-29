Horkolás gyötri? Ezek az okok állhatnak a háttérben – és így tehet ellene!

A DailyMail tájékoztatása szerint a horkolás világszerte milliókat érintő jelenség, amely nemcsak a hangos éjszakákat okozza, hanem a párkapcsolatok nyugalmát is próbára teheti. A szakemberek szerint a horkolás eredete az elzáródó légutakra vezethető vissza, ám a probléma hátterében számos, hétköznapi tényező is állhat. Most alvási szakértők mutatták be, mely szokások rontanak a helyzeten, és mit tehetünk a csendesebb éjszakákért.

A horkolás tönkreteheti a párkapcsolatát és az egészségét is

Fotó: Pexels

Miért alakul ki horkolás? – A jelenség háttere

A horkolás fő oka a légutak részleges elzáródása, amely miatt a lágyrészek rezgésbe jönnek. Bár gyakrabban érinti a férfiakat, a nők körében is egyre gyakoribb a probléma. A szakértők szerint az elhízás, a nagyobb nyelvi zsírarány és a háton alvás mind növelik a kialakulás esélyét – súlyos esetben pedig akár alvási apnoéhoz is vezethet, amely már komoly kockázatot jelent a szív és érrendszer számára.

Alvási pozíció: a háton fekvés a legrosszabb

Kutatások szerint a háton alvók több mint 60 %-a rendszeresen horkol. Ennek oka, hogy a nyelv és a lágyrészek a gravitáció hatására hátraesnek, szűkítve a légutakat.

Mit tehet?

próbáljon meg oldalt aludni

használjon oldalra kényszerítő speciális párnát

a klasszikus “teniszlabda a pizsama hátán” trükk is működik

A párna is ronthat a helyzeten

A tollal vagy műszálas töltettel készült párnák allergiás reakciót válthatnak ki, amely eldugult orrot és fokozott horkolást okoz.

Javaslat szakértőktől:

válasszanak memóriahabos párnát

kerüljék a túl magas, “túltömött” párnákat

tartsák a hálószoba hőmérsékletét 18–20 Celsius-fokon

Alvás előtti alkohol: biztos recept a hangos éjszakára

Az alkohol ellazítja a garat izmait, ami szinte garantáltan hangos horkolást eredményez. A szakértők szerint legalább 3–4 órával lefekvés előtt kerülni kell az alkoholfogyasztást, különösen, ha valaki hajlamos a problémára.

Ételek, amelyek felerősítik a horkolást

A fűszeres ételek emelik a testhőmérsékletet, fokozzák a savas refluxot, és irritálhatják a torkot – ez mind hozzájárul a horkoláshoz.

Javaslat: lefekvés előtt egy evőkanál olívaolaj enyhítheti a torok irritációját.

Egy tanulmány azt is kimutatta, hogy a sajtfogyasztás csökkenti az alvási apnoét.