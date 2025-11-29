Horkolás gyötri? Ezek az okok állhatnak a háttérben – és így tehet ellene!

Hírlevél

Fotó

DPK

orr

23 perce
Olvasási idő: 6 perc
Egyre több felnőtt küzd az éjszakai pihenést tönkretevő zajokkal, pedig a horkolás sokkal több, mint kellemetlenség. A szakértők szerint a horkolás nemcsak a pihenést zavarja meg, hanem komoly egészségügyi kockázatokat is hordozhat – szerencsére több egyszerű módszer is létezik a csökkentésére.
orrproblémahorkoláslégútalvási apnoé

A DailyMail tájékoztatása szerint a horkolás világszerte milliókat érintő jelenség, amely nemcsak a hangos éjszakákat okozza, hanem a párkapcsolatok nyugalmát is próbára teheti. A szakemberek szerint a horkolás eredete az elzáródó légutakra vezethető vissza, ám a probléma hátterében számos, hétköznapi tényező is állhat. Most alvási szakértők mutatták be, mely szokások rontanak a helyzeten, és mit tehetünk a csendesebb éjszakákért.

A horkolás tönkreteheti a párkapcsolatát és az egészségét is
Fotó: Pexels

Miért alakul ki horkolás? – A jelenség háttere

A horkolás fő oka a légutak részleges elzáródása, amely miatt a lágyrészek rezgésbe jönnek. Bár gyakrabban érinti a férfiakat, a nők körében is egyre gyakoribb a probléma. A szakértők szerint az elhízás, a nagyobb nyelvi zsírarány és a háton alvás mind növelik a kialakulás esélyét – súlyos esetben pedig akár alvási apnoéhoz is vezethet, amely már komoly kockázatot jelent a szív és érrendszer számára.

Alvási pozíció: a háton fekvés a legrosszabb

Kutatások szerint a háton alvók több mint 60 %-a rendszeresen horkol. Ennek oka, hogy a nyelv és a lágyrészek a gravitáció hatására hátraesnek, szűkítve a légutakat.
Mit tehet?

  • próbáljon meg oldalt aludni
  • használjon oldalra kényszerítő speciális párnát
  • a klasszikus “teniszlabda a pizsama hátán” trükk is működik

A párna is ronthat a helyzeten

A tollal vagy műszálas töltettel készült párnák allergiás reakciót válthatnak ki, amely eldugult orrot és fokozott horkolást okoz.
Javaslat szakértőktől:

  • válasszanak memóriahabos párnát
  • kerüljék a túl magas, “túltömött” párnákat
  • tartsák a hálószoba hőmérsékletét 18–20 Celsius-fokon

Alvás előtti alkohol: biztos recept a hangos éjszakára

Az alkohol ellazítja a garat izmait, ami szinte garantáltan hangos horkolást eredményez. A szakértők szerint legalább 3–4 órával lefekvés előtt kerülni kell az alkoholfogyasztást, különösen, ha valaki hajlamos a problémára.

Ételek, amelyek felerősítik a horkolást

A fűszeres ételek emelik a testhőmérsékletet, fokozzák a savas refluxot, és irritálhatják a torkot – ez mind hozzájárul a horkoláshoz.

Javaslat: lefekvés előtt egy evőkanál olívaolaj enyhítheti a torok irritációját.

Egy tanulmány azt is kimutatta, hogy a sajtfogyasztás csökkenti az alvási apnoét.

Télen még rosszabb? A nátha is fokozhatja

Az orrdugulás miatt sokan kénytelenek szájon át lélegezni, ami szinte biztosan horkolást eredményez.
Megoldás:

  • sós vizes orrspray
  • nem elálmosító antihisztamin
  • szükség esetén fül-orr-gégészeti vizsgálat

A horkolás nem csupán kellemetlen jelenség, hanem figyelmeztető jel is lehet. A szakértők szerint azonban néhány egyszerű változtatással – alvási pozíciótól a megfelelő párnáig – jelentősen mérsékelhető a probléma.

 

