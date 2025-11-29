Horkolás gyötri? Ezek az okok állhatnak a háttérben – és így tehet ellene!

A DailyMail tájékoztatása szerint a horkolás világszerte milliókat érintő jelenség, amely nemcsak a hangos éjszakákat okozza, hanem a párkapcsolatok nyugalmát is próbára teheti. A szakemberek szerint a horkolás eredete az elzáródó légutakra vezethető vissza, ám a probléma hátterében számos, hétköznapi tényező is állhat. Most alvási szakértők mutatták be, mely szokások rontanak a helyzeten, és mit tehetünk a csendesebb éjszakákért.
Miért alakul ki horkolás? – A jelenség háttere
A horkolás fő oka a légutak részleges elzáródása, amely miatt a lágyrészek rezgésbe jönnek. Bár gyakrabban érinti a férfiakat, a nők körében is egyre gyakoribb a probléma. A szakértők szerint az elhízás, a nagyobb nyelvi zsírarány és a háton alvás mind növelik a kialakulás esélyét – súlyos esetben pedig akár alvási apnoéhoz is vezethet, amely már komoly kockázatot jelent a szív és érrendszer számára.
Alvási pozíció: a háton fekvés a legrosszabb
Kutatások szerint a háton alvók több mint 60 %-a rendszeresen horkol. Ennek oka, hogy a nyelv és a lágyrészek a gravitáció hatására hátraesnek, szűkítve a légutakat.
Mit tehet?
- próbáljon meg oldalt aludni
- használjon oldalra kényszerítő speciális párnát
- a klasszikus “teniszlabda a pizsama hátán” trükk is működik
A párna is ronthat a helyzeten
A tollal vagy műszálas töltettel készült párnák allergiás reakciót válthatnak ki, amely eldugult orrot és fokozott horkolást okoz.
Javaslat szakértőktől:
- válasszanak memóriahabos párnát
- kerüljék a túl magas, “túltömött” párnákat
- tartsák a hálószoba hőmérsékletét 18–20 Celsius-fokon
Alvás előtti alkohol: biztos recept a hangos éjszakára
Az alkohol ellazítja a garat izmait, ami szinte garantáltan hangos horkolást eredményez. A szakértők szerint legalább 3–4 órával lefekvés előtt kerülni kell az alkoholfogyasztást, különösen, ha valaki hajlamos a problémára.
Ételek, amelyek felerősítik a horkolást
A fűszeres ételek emelik a testhőmérsékletet, fokozzák a savas refluxot, és irritálhatják a torkot – ez mind hozzájárul a horkoláshoz.
Javaslat: lefekvés előtt egy evőkanál olívaolaj enyhítheti a torok irritációját.
Egy tanulmány azt is kimutatta, hogy a sajtfogyasztás csökkenti az alvási apnoét.
Télen még rosszabb? A nátha is fokozhatja
Az orrdugulás miatt sokan kénytelenek szájon át lélegezni, ami szinte biztosan horkolást eredményez.
Megoldás:
- sós vizes orrspray
- nem elálmosító antihisztamin
- szükség esetén fül-orr-gégészeti vizsgálat
A horkolás nem csupán kellemetlen jelenség, hanem figyelmeztető jel is lehet. A szakértők szerint azonban néhány egyszerű változtatással – alvási pozíciótól a megfelelő párnáig – jelentősen mérsékelhető a probléma.