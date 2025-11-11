Nem hiszi el, melyik horoszkóp jegy okozza a legtöbb balesetet

A Verivox összehasonlító portál több ezer autós adatát elemezte, és elkészítette a „baleseti horoszkópot”. Az eredmények alapján egyértelmű: a csillagjegyek között jelentős különbségek mutatkoznak a felelősségteljes vezetés terén.

A statisztikák szerint az horoszkóp is szerepet játszhat a balesetek gyakoriságában – az Ikrek vezetnek, a Bakok viszont ritkán hibáznak.

Fotó: Unsplash

Melyik horoszkóp jegy okozza a legtöbb balesetet?

A vizsgálat szerint a Ikrek jegy szülöttei a legbalesetveszélyesebbek: ők három százalékkal több koccanást jelentenek be, mint az átlag. Az Ikrek kommunikációs készségük és kíváncsiságuk miatt hajlamosabbak a figyelmetlenségre – ami a forgalomban bizony veszélyes kombináció – írja a Bild cikke.

A második helyen a Halak állnak, akik álmodozó természetükkel könnyen elkalandoznak. A lista végén viszont a Bakok találhatók – ők a legmegbízhatóbb és legfegyelmezettebb sofőrök. A Bak jegy szülötteit a statisztikák alapján ritkán éri baleset.

A csillagjegyed dönthet a balesetedről?

Fotó: Unsplash

Milyen horoszkóp jegyek kapnak a legtöbb büntetőpontot?

Nemcsak a balesetek, hanem a közlekedési kihágások terén is érdekes mintázatok láthatók.

A Mérlegek például – bár harmóniára törekszenek – hét százalékkal több büntetőpontot gyűjtenek, mint mások. Őket követik a Skorpiók, akik szenvedélyes természetüknél fogva hajlamosak a gyorshajtásra és a kockázatvállalásra.

A legkevesebb pontot a Vízöntők gyűjtik: ők tizenegy százalékkal kevesebb szabálysértést követnek el, mint az átlagos sofőrök. A racionális, megfontolt Vízöntők így a legjobb vezetők közé tartoznak.

Mit árul el a vezetési stílusunkról a horoszkóp?

A szakértők szerint a horoszkóp nem helyettesíti a felelősségteljes vezetést, de sokat elárul a személyiségről.

A türelmesebb, földjegyűek (Bika, Szűz, Bak) általában megfontoltabbak az úton, míg a levegőjegyek (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) hajlamosabbak a gyors döntésekre – és a hibákra is.

A tűzjegyek (Kos, Oroszlán, Nyilas) energikusabbak, de néha túl bátrak, míg a vízjegyek (Rák, Skorpió, Halak) érzelmi reakcióikkal nehezebben kezelik a forgalmi stresszt.

Mit árul el rólad a csillagjegyed a mindennapokban?

A horoszkóp nemcsak a szerelmi életet, hanem a munkahelyi viselkedést és döntéshozatalt is befolyásolhatja.